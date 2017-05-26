世衛新幹事長 我方正面期待

2017-05-26

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿五日報導〕第七十屆世界衛生大會（ＷＨＡ）於廿三日選舉出世衛組織（ＷＨＯ）新任幹事長，衣索比亞籍的特沃德羅斯出線。衛福部長陳時中、民進黨立委邱泰源都正面看待新任幹事長的領導，陳並重申，因應新情勢，台灣將藉由許多管道，以新模式尋求對方支持。

盼特沃德羅斯「公平對待」全世界的人

陳時中認為，特沃德羅斯強調自己是「弱勢代表者」，這代表公平正義在他心中有某種程度的堅持。台灣也期待特沃德羅斯秉持這樣的堅持，在健康議題上「公平對待」全世界的人。

民進黨立委邱泰源也說，特沃德羅斯為衣索比亞廣設基層醫療單位，也幫許多國家共同籌措財源，為落實聯合國二○三○永續發展目標而努力，因此得到大多數國家肯定。他能體會貧窮的艱困處境和健康人權的重要，且絕對能了解「台灣不應被排除在ＷＨＯ之外」。

身為醫師公會理事長的邱泰源並說，未來會繼續和醫界及醫事團體努力，將國際交流列為主要事務，廣邀國際醫療人士訪台，強化國際交流，為台灣努力，盼未來在ＷＨＯ能有一席之地。

台灣未來將如何繼續推動參與ＷＨＡ？民進黨立委林靜儀主張，台灣應更加積極與包括非邦交過的各個國家發展實質合作，並支持各個專業醫學會積極參與國際組織運作。

台灣醫界聯盟執行長林世嘉則認為，ＷＨＡ是全世界醫衛人士聚集的難得場域，台灣明年應提早籌畫，把握機會舉辦大型周邊活動，例如在重點飯店舉辦台灣展覽或大型研討會。且活動要切合當屆ＷＨＡ注目議題，邀請國際專家與台灣專業人士交流，讓世界看見台灣的貢獻與努力。

林世嘉並說，此次雖受中國強力打壓，但卻是「小英推外交最成功的一次」，因藉由重啟「二對二辯論」與前所未有的國際挺台力道，讓台灣維持曝光度與推案能量。因此樂觀看待未來情勢，明年可在此良好基礎上，繼續推動台灣正式加入ＷＨＯ。