世衛拒台 國台辦嗆天經地義 我斥忽視台灣人權

2017-05-26

〔記者林良昇／綜合報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）未邀請台灣參與，中國國台辦發言人安峰山昨在例行記者會表示，聯合國大會和世衛大會決議都體現了一中原則，其權威性不容置疑，世衛組織依照上述原則處理是「天經地義」，陸委會則回應，北京片面政治主張忽視台灣人民權益與福祉，呼籲中國大陸不要一再傷害台灣人民的權益與情感，要為自己造成的後果負起責任。

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會上說，政府始終堅持改善兩岸關係朝向和平穩定的方向發展，也同時堅定維護我國國家尊嚴、民主制度及參與國際的決心；相關部會將因應情勢變化，研議主動性的推動策略，維護爭取台灣國際參與的最大權利。

此外，安峰山昨也批評，「台獨」及其分裂活動是兩岸關係和平發展最大的威脅，反對任何形式的「台獨」分裂行徑，他還分門別類說，有激進的「法理台獨」、漸進的「柔性台獨」，包括透過「修憲」或「修法」為名目來搞去中國化的「台獨」活動。

對此，邱垂正指出，中國大陸應尊重台灣人民對民主自由、人權法治的價值與制度的堅持，無權片面解讀我政府相關政策作為，我方也不接受對岸單方界定的任何政治主張及立場；對岸重申一中前提糾責我方，無助於兩岸關係向前邁進。