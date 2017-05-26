| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希臘前總理遭炸彈襲擊 重傷送醫 國3關西段貨櫃車翻覆 剩路肩通行嚴重回堵 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 焦點

世衛拒台 國台辦嗆天經地義 我斥忽視台灣人權

2017-05-26

〔記者林良昇／綜合報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）未邀請台灣參與，中國國台辦發言人安峰山昨在例行記者會表示，聯合國大會和世衛大會決議都體現了一中原則，其權威性不容置疑，世衛組織依照上述原則處理是「天經地義」，陸委會則回應，北京片面政治主張忽視台灣人民權益與福祉，呼籲中國大陸不要一再傷害台灣人民的權益與情感，要為自己造成的後果負起責任。

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會上說，政府始終堅持改善兩岸關係朝向和平穩定的方向發展，也同時堅定維護我國國家尊嚴、民主制度及參與國際的決心；相關部會將因應情勢變化，研議主動性的推動策略，維護爭取台灣國際參與的最大權利。

此外，安峰山昨也批評，「台獨」及其分裂活動是兩岸關係和平發展最大的威脅，反對任何形式的「台獨」分裂行徑，他還分門別類說，有激進的「法理台獨」、漸進的「柔性台獨」，包括透過「修憲」或「修法」為名目來搞去中國化的「台獨」活動。

對此，邱垂正指出，中國大陸應尊重台灣人民對民主自由、人權法治的價值與制度的堅持，無權片面解讀我政府相關政策作為，我方也不接受對岸單方界定的任何政治主張及立場；對岸重申一中前提糾責我方，無助於兩岸關係向前邁進。

廣告
  • 世界衛生大會（ＷＨＡ）未邀請台灣參與，中國國台辦發言人安峰山昨表示，世衛組織依照一中原則處理是「天經地義」。（中央社）

    世界衛生大會（ＷＨＡ）未邀請台灣參與，中國國台辦發言人安峰山昨表示，世衛組織依照一中原則處理是「天經地義」。（中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世界衛生大會 中國國台辦 陸委會
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：世衛拒台 國台辦嗆天經地義 我斥忽視台灣人權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.