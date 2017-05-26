世衛行動團將返台 陳時中：續發展雙邊、多邊實質合作
2017-05-26
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿五日報導〕今年世衛大會（ＷＨＡ）台灣未能獲邀，但衛福部長陳時中率「世衛行動團」密集在場外進行國際交流，宣示我國在國際醫衛體系不缺席。行動團返國前夕，陳時中廿五日分享此行成果表示，雖遺憾未能正式與會，但今年最重要的任務是「交朋友」，他認為此行「至少有及格」，且成功與國際朋友發展實質關係，「有苦勞但談不上功勞」。回台後也將延續國際交流經驗，積極發展雙邊或多邊實質合作計畫。
感謝友邦、友我國家 為台發聲
他表示，截至廿四日，已與廿八國、廿三個專業組織舉行五十一場雙邊會談，回台後，將繼續發展雙邊或多邊實質合作計畫。
陳時中也說，這次特別的是，主辦了兩場專業論壇，一為與瑞士就健保主題進行對話；一為以防疫網為主題的七國論壇，和與會者針對議題實質交流，他覺得很有意義。衛福部也和國際醫衛組織交流，包括世界失智症協會和國際罕病基金會等，這些交流有助於台灣了解全球趨勢，回國後能夠擬定更貼近國際局勢的計畫。
陳時中也感謝許多友邦及美、日、德、澳等友我國家為台灣發聲，支持我以觀察員身分參與ＷＨＡ。
ＷＨＡ於廿三日選出特沃德羅斯為新任幹事長，陳時中在第一時間簽發賀函的署名是「中華民國台灣」。媒體詢問此署名是否為國內高層指示？代表中華台北和台灣的折衷？陳時中回答表示，基本上「外交上例行使用這樣的名稱」。他也認同這是「中華台北和台灣的折衷」。
他說，台灣是多元社會，許多人認為中國是好朋友、是兄弟之邦，同時有人認為台灣是台灣、中國是中國，而這些多元聲音是動態的，台灣與中國的發展都可能影響民意板塊移動。
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