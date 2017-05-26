| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希臘前總理遭炸彈襲擊 重傷送醫 國3關西段貨櫃車翻覆 剩路肩通行嚴重回堵 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 焦點

主戰場山水沙灘 旅遊新熱點

2017-05-26

〔記者劉禹慶、涂鉅旻／澎湖報導〕國軍漢光三十三號演習昨在澎湖進行實兵演練，實彈射擊超過三萬發，不僅場景震撼，更是國軍精銳武器建軍展示。由於先前二次預演已打響名號，「主戰場」山水沙灘反登陸現場昨吸引大批民眾及遊客趕在交通管制前，衝往沙灘堤防管制線外卡位，爭睹國軍演習英姿。

現場並有遊客專程組團參觀，腦筋動得快的民宿業者，還酌收清潔費開放頂樓雅座，讓民眾在制高點欣賞。

昨天演習是由內而外，先在五德營區內舉行空降演練，隨後外海軍艦放下海軍陸戰隊搶灘，眼鏡蛇直升機、阿帕契直升機、IDF戰機、F-16戰機先展開空中攻勢，隨後岸際各式火砲都出動，現場砲聲隆隆，煙硝瀰漫。

由於山水沙灘與堤防僅有一線之隔，民眾可清楚看到陸戰隊健兒搶灘英姿，堤防上不時響起加油聲。演習結束後，大批民眾越過管制線，爭相與國軍登陸車、阿兵哥合影，頓時沙灘間又擠滿了人，成為澎湖另類觀光活動。

廣告
  • 漢光33號演習陸戰隊官兵在山水搶灘，民眾可親眼目擊。（記者劉禹慶攝）

    漢光33號演習陸戰隊官兵在山水搶灘，民眾可親眼目擊。（記者劉禹慶攝）

  • ▲馬公山水沙灘成為武器展示場，大批民眾紛紛與AAV7兩棲突擊車等裝備合影。（記者劉禹慶攝）

    ▲馬公山水沙灘成為武器展示場，大批民眾紛紛與AAV7兩棲突擊車等裝備合影。（記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 山水沙灘 漢光演習 阿帕契直升機
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：主戰場山水沙灘 旅遊新熱點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.