主戰場山水沙灘 旅遊新熱點

2017-05-26

〔記者劉禹慶、涂鉅旻／澎湖報導〕國軍漢光三十三號演習昨在澎湖進行實兵演練，實彈射擊超過三萬發，不僅場景震撼，更是國軍精銳武器建軍展示。由於先前二次預演已打響名號，「主戰場」山水沙灘反登陸現場昨吸引大批民眾及遊客趕在交通管制前，衝往沙灘堤防管制線外卡位，爭睹國軍演習英姿。

現場並有遊客專程組團參觀，腦筋動得快的民宿業者，還酌收清潔費開放頂樓雅座，讓民眾在制高點欣賞。

昨天演習是由內而外，先在五德營區內舉行空降演練，隨後外海軍艦放下海軍陸戰隊搶灘，眼鏡蛇直升機、阿帕契直升機、IDF戰機、F-16戰機先展開空中攻勢，隨後岸際各式火砲都出動，現場砲聲隆隆，煙硝瀰漫。

由於山水沙灘與堤防僅有一線之隔，民眾可清楚看到陸戰隊健兒搶灘英姿，堤防上不時響起加油聲。演習結束後，大批民眾越過管制線，爭相與國軍登陸車、阿兵哥合影，頓時沙灘間又擠滿了人，成為澎湖另類觀光活動。