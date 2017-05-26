火箭、飛彈、重砲齊發 反登陸演習超震撼
〔記者涂鉅旻、劉禹慶／澎湖報導〕國防部「漢光卅三號演習」實兵演練重頭戲「聯合反登陸作戰」操演昨在澎湖登場，總統蔡英文全程校閱演練。演習假定敵軍水上載具逼近澎湖近海，國軍派出戰機、雷霆二○○○多管火箭、榴彈砲、迫擊砲、攻擊直升機、戰車，多重打擊敵方目標，場面震撼。國軍表示，昨天演練目的在於驗證三軍聯合作戰機制、幹部指揮等能力。
驗證三軍聯合作戰 澎湖砲聲隆隆
國防部昨在澎湖舉辦二場實兵演習項目，先在五德營區實施「空中突擊應援作戰」，藉由CH-47運輸直升機、UH60M「黑鷹」通用直升機與眼鏡蛇攻擊直升機編組，掩護陸軍航特突襲戰鬥單位增援。隨後，國軍各單位在澎湖二七高地展開「聯合反登陸作戰」操演，該操演結合海軍陸戰隊模擬登陸作戰的「聯興操演」，扮演假想敵的陸戰隊官兵搭乘AAV7兩棲突擊車搶灘登陸，防守澎湖本島的陸、海、空軍，則藉由各式武裝迎敵，該操演動員三千九百餘名官兵，參演軍備共有十七類、一百卅件，為國軍近年罕見的大型實彈演練。
「聯合反登陸作戰」操演驗證方式，則是在海上設置標靶，國軍各式軍備予以火力打擊。操演由F-16戰機、IDF戰機空中打擊展開序幕，隨後，雷霆二○○○多管火箭、一五五榴彈砲、一○五迫擊砲輪番射擊目標。阿帕契攻擊直升機、眼鏡蛇直升機則是朝海面發射海神火箭，前者更測試「地獄火」飛彈，皆精準命中目標。
除中、遠距離打擊，近距離打擊任務由M60A3戰車、標槍飛彈、單兵輕兵器等擔綱，最後由攻擊直升機追擊敵軍，完成整套操演。國防部表示，此次演習由作戰區整合三軍聯合兵力、火力，驗證聯合作戰效能，並磨練、精熟三軍聯合作戰指揮、管制與參謀作業能力。
此外，國軍第四作戰區機步三三三旅、七五資電群、三九化兵群、四三砲指部、陸軍航空特戰六○一旅等單位，昨天也在屏東保力山訓場實施實兵、全裝「地空整體作戰」，操演區分攻擊準備、攻擊實施、戰場追擊三階段，官兵依作戰計畫，以殲滅仁壽山、保力山陣地所在敵軍為想定，藉此演練各單位掩護攻擊、心戰喊話、戰場追擊、衝鋒與奪取目標等廿五個科目，發揮三軍聯合作戰效能。
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