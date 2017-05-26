二度視導漢光 蔡英文：我是國軍最大靠山
〔記者涂鉅旻、劉禹慶／澎湖報導〕漢光卅三號演習「聯合反登陸作戰」操演，昨在澎湖登場，蔡英文總統在國安高層陪同下，頭戴鋼盔、身著防彈背心，全程視導。她在操演結束後，大力肯定國軍具備聯合作戰的精實戰力，並強調做為三軍統帥，「我就是中華民國國軍最大的靠山。」不管是國防改革，或是改善國軍工作環境，政府都會全力支持，也希望國軍在過去基礎上持續精進。
勉國軍官兵 為百姓安全福祉而戰
昨天也是蔡總統上任後，第二度視導漢光實兵操演。她在致詞時表示，「聯合反登陸作戰」操演是防衛台灣最重要的關鍵作戰，見證中華民國國軍聯合作戰的精實戰力，也因為每一位官兵認真的態度，加上平常嚴謹確實的訓練成果，再一次展現國軍絕對是支「平時能救難，戰時能打仗」的精銳部隊。
蔡總統說，更可貴的是，三軍在聯合演練之中，彼此合作無間，充分發揮「三軍一體，如手如足」的精神。三軍軍種雖不同，但任務一致，就是「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，這就是操練備戰的唯一目標。
蔡英文表示，新政府去年上任以來，把軍務革新、鼓舞國軍士氣、提升國軍尊嚴視為最重要的工作。她承諾要全力支持國軍，不管是戰鬥個裝的更新、老舊營舍的整建，國防部都已展開行動，為國軍弟兄姊妹全力付出，提升軍人的工作環境跟尊嚴。
總統表示，台灣的國防自主也要邁出歷史性的關鍵一步，不管是空軍高級教練機「國機國造」，或是展開海軍「潛艦國造」，全力投入提升「自研自製」的武器能量，對強化國家安全，有三個重大意義。分別為加強國防戰力、創造重要內需並帶動科技跟產業，以及展現保衛國土、守護家園的決心。
蔡英文也強調，國家安全掌握在我們手上，國防自主的路上當然有挑戰，但無論是什麼樣的艱難，都會一一克服，「因為不怕苦不怕難，就是國軍精神，保家衛國，更是國軍永遠的任務。」
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