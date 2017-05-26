川普上任後 美艦首進南海美濟礁12海里
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國海軍廿四日派出「杜威號」（USS Dewey）驅逐艦，進入南沙群島美濟礁起算十二海里內範圍，此乃川普政府今年上台後，美艦初次在南海執行「航行自由」任務，似乎顯示未拿南海爭議換取中國在北韓核問題上的合作，可望稍解盟國疑慮。中國則抗議美軍「炫耀武力、推動地區軍事化」，聲稱「美軍的錯誤行為只會促使中國軍隊進一步加強能力建設」。
今年首次執行航行自由
杜威號屬阿雷．伯克級（Arleigh Burke）驅逐艦，俗稱神盾艦。這是美軍自去年十月以來首度在南海執行航行自由任務。美國國防部沒有對此次任務透露任何資訊，發言人戴維斯說，美軍在南海有全面性的航行自由計畫，「藉以挑戰過度的主權聲索，維護國際法所保障的所有國家使用這片海域和空域的自由與權利」。
中國稱識別查證後驅離
中國國防部新聞發言人任國強廿五日證實了美方行動，但稱中國海軍派出「柳州」、「瀘州」兩艘導彈護衛艦，對「擅自進入中國南沙群島有關島礁鄰近海域」的美艦，「進行識別查證，並予以警告驅離」，稱南海情勢因中國與東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）努力而「正在趨穩向好」，指責美方炫武軍事行動「極易引發海空意外事件」。
美方挑戰中方「主權」
美濟礁位於菲律賓專屬經濟海域內，原本退潮時才露出水面，依聯合國海洋法公約，恐屬無法維持人類居住或其本身經濟生活的岩礁，不具專屬經濟區或大陸棚。但中國一九九四年開始在當地施工建設，前年更挖泥造島及蓋軍用機場，美濟礁轉眼變成南沙群島第一大島，引起國際關注；而美方此次行動進逼當地十二海里內「領海」，等同挑戰「主權」。
事實上，美國《紐約時報》本月初才報導，國防部剛否決美國太平洋司令部四月所提南海「航行自由」任務請求，太平洋司令部當時想藉此畫出紅線，嚇阻中國在二○一二年從菲律賓手中奪回的黃岩島動工，不料提案被打回。美國的東亞問題專家奧羅斯（Andrew L. Oros）當時點出，解決北韓飛彈與核武發展問題，對現階段的川普政府而言，遠比因海軍航行活動而挑起爭端重要，但他希望「這樣不要讓中國以為，北京對國際水域主權蠻橫聲索的行徑已被默認。」結果本月就看到川普於美濟礁付諸行動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 各地降雨趨緩 端午連假先晴後雨
- 疫情沒降溫 公費流感藥擴大對象
- 吳欣盈宣告勝訴 離婚等另案結果
- 電動汽車共享系統簽約 2年內設50站點
- 珠寶對話
- 阿湯哥又許諾了! 這次不會是最後一次來台
- 蔡英文國安新布局 傳國安會副秘書長內定「他」
- Omega贊助科學 頒贈得獎人名錶
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 府︰理解李明哲家屬急切心情
- 【大家談】警局送禮揪捐血
- 全國首設毒品防制局 明年1月掛牌
- 高鐵局標售17土地 僅1筆成交
- 旅歐嚴重適應不良 黃亭茵返台充電再出發
- 傑尼斯藝人又觸法 田中聖持大麻被捕
- 弊端頻生 永豐金3高層請辭 立委酸斷尾求生
- 網購鹼粽含禁用硼砂 業者下架
- 失明女童能文能武 獲總統教育獎
- 吳建豪PK30公仔 自編自導新MV
- 蘋果新機功能耳目一新 台積電論壇預先揭露
- 《設計異想家》IKEA×Tom Dixon
- 金凱瑞留白鬍 驚變憔悴老頭
- 崔順實女兒 願返南韓受審
- 珠寶與藝術的對話
- 立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年
- 衛生紙丟馬桶 只見文宣不見配套
- 油國未加碼減產市場失望 油價重挫近5%
- 駐英處投書：WHA排除台灣恐危及全世界
- 川普旅行禁令再受挫 上訴法院維持凍結
- 【微散文】琥珀色夢想
- 殷仔再動刀? 球團總裁沒想過
- 紅十字總會提行政訴訟 被駁回
- 餐會大老們缺席切割扁？ 他出面這樣解釋...
- LV200元、NIKE500元 以為賺到 一穿全身過敏
- 標示非基改 辣味包干被抓包
- 榮光教會惡火 父死子傷
- 《設計異想家》IKEA設計總監Marcus Engman快問快答
- Fed擬逐步縮表 6月升息機率高
標題：川普上任後 美艦首進南海美濟礁12海里
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email