川普上任後 美艦首進南海美濟礁12海里

2017-05-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國海軍廿四日派出「杜威號」（USS Dewey）驅逐艦，進入南沙群島美濟礁起算十二海里內範圍，此乃川普政府今年上台後，美艦初次在南海執行「航行自由」任務，似乎顯示未拿南海爭議換取中國在北韓核問題上的合作，可望稍解盟國疑慮。中國則抗議美軍「炫耀武力、推動地區軍事化」，聲稱「美軍的錯誤行為只會促使中國軍隊進一步加強能力建設」。

今年首次執行航行自由

杜威號屬阿雷．伯克級（Arleigh Burke）驅逐艦，俗稱神盾艦。這是美軍自去年十月以來首度在南海執行航行自由任務。美國國防部沒有對此次任務透露任何資訊，發言人戴維斯說，美軍在南海有全面性的航行自由計畫，「藉以挑戰過度的主權聲索，維護國際法所保障的所有國家使用這片海域和空域的自由與權利」。

中國稱識別查證後驅離

中國國防部新聞發言人任國強廿五日證實了美方行動，但稱中國海軍派出「柳州」、「瀘州」兩艘導彈護衛艦，對「擅自進入中國南沙群島有關島礁鄰近海域」的美艦，「進行識別查證，並予以警告驅離」，稱南海情勢因中國與東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）努力而「正在趨穩向好」，指責美方炫武軍事行動「極易引發海空意外事件」。

美方挑戰中方「主權」

美濟礁位於菲律賓專屬經濟海域內，原本退潮時才露出水面，依聯合國海洋法公約，恐屬無法維持人類居住或其本身經濟生活的岩礁，不具專屬經濟區或大陸棚。但中國一九九四年開始在當地施工建設，前年更挖泥造島及蓋軍用機場，美濟礁轉眼變成南沙群島第一大島，引起國際關注；而美方此次行動進逼當地十二海里內「領海」，等同挑戰「主權」。

事實上，美國《紐約時報》本月初才報導，國防部剛否決美國太平洋司令部四月所提南海「航行自由」任務請求，太平洋司令部當時想藉此畫出紅線，嚇阻中國在二○一二年從菲律賓手中奪回的黃岩島動工，不料提案被打回。美國的東亞問題專家奧羅斯（Andrew L. Oros）當時點出，解決北韓飛彈與核武發展問題，對現階段的川普政府而言，遠比因海軍航行活動而挑起爭端重要，但他希望「這樣不要讓中國以為，北京對國際水域主權蠻橫聲索的行徑已被默認。」結果本月就看到川普於美濟礁付諸行動。