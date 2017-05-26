立院初審// 卸任正副總統 禮遇金砍到8萬

2017-05-26

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文總統曾表明，卸任後的禮遇金比照一般的公務員退休金就好。立法院司法及法制委員會昨審查通過「卸任總統副總統禮遇條例第二及第三條修正草案」，將卸任總統、副總統禮遇金從廿五萬、十八萬元大砍至八萬元。

卸任禮遇金 現為25萬、18萬

副總統陳建仁一月廿日接受電視訪問時說，蔡總統曾說，以後禮遇金就是領一般的公務員的退休金就好。依現行「卸任總統副總統禮遇條例」規定，正、副元首卸任後依其任職期間給予禮遇金，分為廿五萬、十八萬元。各項事務費用，卸任總統首年為八百萬元，逐年遞減一百萬元至五百萬元為止；卸任副總統則予折半。

立委：高於各種年金天花板

為讓年金改革的推動更為平順，民進黨立委劉世芳等提案，將卸任總統、副總統禮遇金砍至八萬元。民進黨立委段宜康解釋，在年金改革後，就算是領最多的政務人員「退職酬勞金」若採其版本，天花板就是七萬六二○○元；文官若按最高本俸兩倍的六十％來看，天花板則為六萬三六九○元，因此將禮遇金砍至八萬元，已稍高於各種年金的天花板；況且禮遇金是任職幾年就領幾年，不是退休金，所以也不必嫌太少。

他表示，「政務人員退職撫卹條例」也會一併修法，規定卸任副總統若是領取「退職酬勞金」者，應以卸任副總統禮遇金為上限，所以連戰將從月領廿六萬元大減至八萬元。

民進黨立委葉宜津認為，卸任總統、副總統不只有禮遇金，還有事務費用，但已卸任者還需要辦什麼公？卸任元首的公辦愈少愈好，錢一多就會作怪。

不過國民黨立委多持反對意見。楊鎮浯表示，卸任禮遇給多或少，是代表國家對於卸任元首的肯定，難道我們寒酸到只值八萬元？不該讓聊天的話成為天條。王育敏反對一時興起的修法，認為對於卸任正副總統還是要有應有的尊重。吳志揚批評，不該用任何理由縮減卸任總統、副總統禮遇；他反問，何不直接砍到三萬二一六○元？這是沽名釣譽，省不了錢、也劃錯重點。

司委會最後審查通過劉世芳版草案，但須交付朝野協商。若未來完成三讀，包括卸任正副總統李登輝、馬英九、吳敦義，以及蔡英文、陳建仁卸任後，都只能領八萬元。