「天良」沒天良 過期感冒液改標

2017-05-26

〔記者吳亮儀、翁聿煌、蔡亞樺、黃捷／綜合報導〕天良生物科技真的有夠沒天良！

違法改標4年 封存16萬瓶

食品藥物管理署和新北市衛生局廿四日到新北市汐止天良生物科技公司做評鑑，發現業者刮除「天良諾克治痛感冒液（衛署藥製字第○一一三一一號）」舊標籤批號及效期後，貼上新的有效日期標籤，已封存十六萬瓶逾期藥品，並移送法辦。

新北市衛生局食藥科長劉君豪說，天良負責人紀元章坦承更改標籤。該款藥品是由天良委託合誠化學製藥公司生產，因銷售不佳，所以將逾期、快逾期藥品更改批號及效期重新上市，根據天良說法，他們從民國一○二年起違法改標，更改藥品數量迄今約三萬瓶。從藥品外貌發現，更改手法粗糙，包括重新黏貼外包裝、瓶身標籤、更換說明書等，違法行為已超過四年。

藥品過期 嚴重恐有肝毒性

藥師公會理事長古博仁說，藥品過期後除藥效降低，還可能毒性增加、嚴重恐有肝毒性，對肝和腎臟都會造成負擔。感冒液是許多勞工常飲用的藥品，若長期服用對身體除會有成癮性，更可能造成傷害。

食藥署副組長王淑芬說，依藥事法規定，若業者違法製造或輸入偽藥，可處十年以下有期徒刑，得併科一億元以下罰金，呼籲民眾若買到該項藥品，應立即停止使用。

王淑芬說，查核當時在該公司五樓出貨區查獲改包裝、批號及效期藥品共一五二四瓶（每瓶容量六十西西），現場已立即封存，並將庫存品及待報廢品共逾十六萬瓶全數封存，不准出貨，還會進一步調查確實的違法時間及數量。

天良諾克治痛感冒液是指示藥，即使沒有處方箋都能在一般藥局購買。究竟藥品過期多久了？王淑芬說，目前還不能確定。據了解，天良諾克治痛感冒液有效期限約兩年，現場有看到被改過的新標籤有效日期二○一九年二月，可能有效期限只到今年二月，應已過期。

台北市衛生局昨清查發現北市下游共有五十六家社區藥局、藥商販售該項藥品，截至昨下午五點已下架九二六盒。

天良公司昨天發表道歉聲明，指「諾克治痛感冒液」部分有效期限有誤，已停止銷售並將市面藥品下架回收，接受消費者以空盒或發票辦理退貨，並補償原買價兩倍金額，處理期限至今年底止，退貨專線0800251195。

士林地檢署昨表示，已簽分「他」字案偵辦，待收到衛生局移送書後，再決定下一步行動。