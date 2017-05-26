反同要寄冥紙 還要發動公投

2017-05-26

〔記者陳炳宏／台北報導〕大法官釋憲認定民法禁止同性婚姻違憲，昨天「下一代幸福聯盟（幸福盟）」批評，大法官預設立場，且限期修法，否則自動生效，不但司法不公正，還侵犯立法權，將向監察院陳情，請求調查大法官失職。此外，鼓勵民眾罷免背離民意立委，另發動「同婚」與「國中小同志教育」全民公投。

批大法官侵犯立法權 將向監察院陳情

同婚釋憲案聲請人祁家威及伴侶盟則聯合發表聲明，認為大法官已清楚肯定同志有平等的結婚自由，「生育」不是差別待遇的理由，允許同性結婚並不影響現行異性婚姻及家庭、配偶，肯定大法官在關鍵時刻勇敢扮演憲法守護者角色，也希望立法院儘速立法，別拖到期限前才交卷。

幸福盟家長代表曾獻瑩聲稱，所有民調都顯示過半民眾反對同婚，贊同陣營卻藉機啟動釋憲，沒有任何反對人士受邀下，少數司法菁英一面倒做出違憲決議。

贊成立專法 但不能接受修民法

曾獻瑩說，關於同婚，大人的事情「我們可以尊重」，但國民中小學未成年孩子不宜實施同志教育，這點「我們絕不妥協」。

此外，還有來自不同宗教組成的「全國宗教大聯盟」，昨天也抗議司法侵犯立法權，恐造成性解放、少子化及愛滋病問題加劇 ，全體人手一張冥紙，齊聲呼籲全國民眾「一人一冥紙」寄給大法官，表達「司法已死、需要人民超渡」。

「中華民國宗教與和平協進會」理事長釋淨耀說，贊成立專法來保障同婚權益，但不能因為少數人需要就修改民法，瓦解家庭結構與倫理，這是宗教界憂心的地方。