反同要寄冥紙 還要發動公投
2017-05-26
〔記者陳炳宏／台北報導〕大法官釋憲認定民法禁止同性婚姻違憲，昨天「下一代幸福聯盟（幸福盟）」批評，大法官預設立場，且限期修法，否則自動生效，不但司法不公正，還侵犯立法權，將向監察院陳情，請求調查大法官失職。此外，鼓勵民眾罷免背離民意立委，另發動「同婚」與「國中小同志教育」全民公投。
批大法官侵犯立法權 將向監察院陳情
同婚釋憲案聲請人祁家威及伴侶盟則聯合發表聲明，認為大法官已清楚肯定同志有平等的結婚自由，「生育」不是差別待遇的理由，允許同性結婚並不影響現行異性婚姻及家庭、配偶，肯定大法官在關鍵時刻勇敢扮演憲法守護者角色，也希望立法院儘速立法，別拖到期限前才交卷。
幸福盟家長代表曾獻瑩聲稱，所有民調都顯示過半民眾反對同婚，贊同陣營卻藉機啟動釋憲，沒有任何反對人士受邀下，少數司法菁英一面倒做出違憲決議。
贊成立專法 但不能接受修民法
曾獻瑩說，關於同婚，大人的事情「我們可以尊重」，但國民中小學未成年孩子不宜實施同志教育，這點「我們絕不妥協」。
此外，還有來自不同宗教組成的「全國宗教大聯盟」，昨天也抗議司法侵犯立法權，恐造成性解放、少子化及愛滋病問題加劇 ，全體人手一張冥紙，齊聲呼籲全國民眾「一人一冥紙」寄給大法官，表達「司法已死、需要人民超渡」。
「中華民國宗教與和平協進會」理事長釋淨耀說，贊成立專法來保障同婚權益，但不能因為少數人需要就修改民法，瓦解家庭結構與倫理，這是宗教界憂心的地方。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 各地降雨趨緩 端午連假先晴後雨
- 疫情沒降溫 公費流感藥擴大對象
- 吳欣盈宣告勝訴 離婚等另案結果
- 電動汽車共享系統簽約 2年內設50站點
- 珠寶對話
- 阿湯哥又許諾了! 這次不會是最後一次來台
- 蔡英文國安新布局 傳國安會副秘書長內定「他」
- Omega贊助科學 頒贈得獎人名錶
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 府︰理解李明哲家屬急切心情
- 【大家談】警局送禮揪捐血
- 全國首設毒品防制局 明年1月掛牌
- 高鐵局標售17土地 僅1筆成交
- 旅歐嚴重適應不良 黃亭茵返台充電再出發
- 傑尼斯藝人又觸法 田中聖持大麻被捕
- 弊端頻生 永豐金3高層請辭 立委酸斷尾求生
- 網購鹼粽含禁用硼砂 業者下架
- 失明女童能文能武 獲總統教育獎
- 吳建豪PK30公仔 自編自導新MV
- 蘋果新機功能耳目一新 台積電論壇預先揭露
- 《設計異想家》IKEA×Tom Dixon
- 金凱瑞留白鬍 驚變憔悴老頭
- 崔順實女兒 願返南韓受審
- 珠寶與藝術的對話
- 立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年
- 衛生紙丟馬桶 只見文宣不見配套
- 油國未加碼減產市場失望 油價重挫近5%
- 駐英處投書：WHA排除台灣恐危及全世界
- 川普旅行禁令再受挫 上訴法院維持凍結
- 【微散文】琥珀色夢想
- 殷仔再動刀? 球團總裁沒想過
- 紅十字總會提行政訴訟 被駁回
- 餐會大老們缺席切割扁？ 他出面這樣解釋...
- LV200元、NIKE500元 以為賺到 一穿全身過敏
- 標示非基改 辣味包干被抓包
- 榮光教會惡火 父死子傷
- 《設計異想家》IKEA設計總監Marcus Engman快問快答
- Fed擬逐步縮表 6月升息機率高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反同要寄冥紙 還要發動公投
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分