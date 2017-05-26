外交部︰台灣多元包容力 讓世界都看到
2017-05-26
〔記者彭琬馨／台北報導〕司法院大法官宣告「民法」未允同性結婚違憲，須在二年內完成法律修正，台灣可望成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家。
對於台灣在民主及人權表現再跨出一步，外交部昨表示，此結果彰顯台灣的多元社會包容力，有助於台灣國際形象、讓世界看到台灣。
美國在台協會肯定維護人權
美國在台協會發言人游詩雅昨也表示，促進自由民主價值、保護世界人權，是美國對外的一貫政策，美國相信所有人皆生而平等，相關權利也應包含ＬＧＢＴ（多元性別）族群。
力推同婚法案的民進黨立委尤美女強調，大法官站在人權高度、體察時代脈動，做出這個在同志運動上很重要的釋憲文，已經引起國際媒體重視，這不僅是「台灣之光」、也是「亞洲之光」；尤美女說，民主人權自由的價值就是台灣跟中國不同的地方，大法官解釋能守住台灣這個重要的價值，對台灣此刻正面臨的國際環境困頓有非常大的幫助。
國民黨立委許毓仁也認為，大法官對同性婚的釋憲文，是讓台灣被國際看見的重要事件，也呼籲立法院與政府部門能有明確態度，訂出法案修訂時間表，讓台灣能真正實現婚姻平權。
外交部發言人王珮玲昨在例行記者會上受訪時強調，同婚釋憲案有助於提升台灣國際形象、行銷台灣。
相較於台灣在民主及人權表現再跨出一步，目前仍將此議題視為禁忌的中國政府則頗為尷尬。中國國台辦發言人安峰山昨在例行記者會上被媒體問及，若未來有中國民眾與台灣同性伴侶在台結婚，中方是否承認台灣同性婚的法律效力？安峰山並未正面答覆媒體提問，僅強調對相關報導有所了解，但涉及兩岸婚姻的專業問題，建議媒體「向相關專業部門諮詢」；不過上回安峰山答覆類似提問時，是建議媒體詢問中國「法律部門」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 各地降雨趨緩 端午連假先晴後雨
- 疫情沒降溫 公費流感藥擴大對象
- 吳欣盈宣告勝訴 離婚等另案結果
- 電動汽車共享系統簽約 2年內設50站點
- 珠寶對話
- 阿湯哥又許諾了! 這次不會是最後一次來台
- 蔡英文國安新布局 傳國安會副秘書長內定「他」
- Omega贊助科學 頒贈得獎人名錶
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 府︰理解李明哲家屬急切心情
- 【大家談】警局送禮揪捐血
- 全國首設毒品防制局 明年1月掛牌
- 高鐵局標售17土地 僅1筆成交
- 旅歐嚴重適應不良 黃亭茵返台充電再出發
- 傑尼斯藝人又觸法 田中聖持大麻被捕
- 弊端頻生 永豐金3高層請辭 立委酸斷尾求生
- 網購鹼粽含禁用硼砂 業者下架
- 失明女童能文能武 獲總統教育獎
- 吳建豪PK30公仔 自編自導新MV
- 蘋果新機功能耳目一新 台積電論壇預先揭露
- 《設計異想家》IKEA×Tom Dixon
- 金凱瑞留白鬍 驚變憔悴老頭
- 崔順實女兒 願返南韓受審
- 珠寶與藝術的對話
- 立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年
- 衛生紙丟馬桶 只見文宣不見配套
- 油國未加碼減產市場失望 油價重挫近5%
- 駐英處投書：WHA排除台灣恐危及全世界
- 川普旅行禁令再受挫 上訴法院維持凍結
- 【微散文】琥珀色夢想
- 殷仔再動刀? 球團總裁沒想過
- 紅十字總會提行政訴訟 被駁回
- 餐會大老們缺席切割扁？ 他出面這樣解釋...
- LV200元、NIKE500元 以為賺到 一穿全身過敏
- 標示非基改 辣味包干被抓包
- 榮光教會惡火 父死子傷
- 《設計異想家》IKEA設計總監Marcus Engman快問快答
- Fed擬逐步縮表 6月升息機率高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：外交部︰台灣多元包容力 讓世界都看到
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分