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外交部︰台灣多元包容力 讓世界都看到

2017-05-26

〔記者彭琬馨／台北報導〕司法院大法官宣告「民法」未允同性結婚違憲，須在二年內完成法律修正，台灣可望成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家。

對於台灣在民主及人權表現再跨出一步，外交部昨表示，此結果彰顯台灣的多元社會包容力，有助於台灣國際形象、讓世界看到台灣。

美國在台協會肯定維護人權

美國在台協會發言人游詩雅昨也表示，促進自由民主價值、保護世界人權，是美國對外的一貫政策，美國相信所有人皆生而平等，相關權利也應包含ＬＧＢＴ（多元性別）族群。

力推同婚法案的民進黨立委尤美女強調，大法官站在人權高度、體察時代脈動，做出這個在同志運動上很重要的釋憲文，已經引起國際媒體重視，這不僅是「台灣之光」、也是「亞洲之光」；尤美女說，民主人權自由的價值就是台灣跟中國不同的地方，大法官解釋能守住台灣這個重要的價值，對台灣此刻正面臨的國際環境困頓有非常大的幫助。

國民黨立委許毓仁也認為，大法官對同性婚的釋憲文，是讓台灣被國際看見的重要事件，也呼籲立法院與政府部門能有明確態度，訂出法案修訂時間表，讓台灣能真正實現婚姻平權。

外交部發言人王珮玲昨在例行記者會上受訪時強調，同婚釋憲案有助於提升台灣國際形象、行銷台灣。

相較於台灣在民主及人權表現再跨出一步，目前仍將此議題視為禁忌的中國政府則頗為尷尬。中國國台辦發言人安峰山昨在例行記者會上被媒體問及，若未來有中國民眾與台灣同性伴侶在台結婚，中方是否承認台灣同性婚的法律效力？安峰山並未正面答覆媒體提問，僅強調對相關報導有所了解，但涉及兩岸婚姻的專業問題，建議媒體「向相關專業部門諮詢」；不過上回安峰山答覆類似提問時，是建議媒體詢問中國「法律部門」。

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  • 司法院24日下午由秘書長呂太郎召開釋字第748號解釋記者會，宣布民法未保障同志婚姻違憲，大法官要求相關機關應於2年內修法保障同志婚姻。（記者劉信德攝）

    司法院24日下午由秘書長呂太郎召開釋字第748號解釋記者會，宣布民法未保障同志婚姻違憲，大法官要求相關機關應於2年內修法保障同志婚姻。（記者劉信德攝）

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