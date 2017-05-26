我大法官「明快大膽」日學者呼夠嗆！

2017-05-26

外媒︰為亞洲同志運動打強心針

〔編譯林翠儀、管淑平、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕長期研究台灣法律的日本明治大學法學教授鈴木賢，以「明快、大膽」形容台灣剛出爐的「同婚釋憲」案。英國媒體「金融時報」、國際通訊社「路透」認為，這項裁決確認台灣身為亞洲開明社會、自由主義燈塔的聲譽和地位，也為亞洲同志權益運動打了一劑強心針，有助提振中國的同志權益。

鈴木推崇台灣大法官過去在民主化的推動過程扮演關鍵角色，這次的釋憲案很具「台灣風格」，他相信釋憲內容必定會對亞洲各國處理同婚議題造成重大影響。

鈴木長期研究台灣、中國及亞洲法律，他接受網路媒體「BuzzFeed Japan」專訪時表示，他原本以為大法官會以更曖昧的形式，將「球」丟還給立法院處理，沒想到釋憲內容竟然如此明快、大膽。鈴木直呼：「有夠嗆！」難掩吃驚。

鈴木指出，日本最高法院法官除了釋憲外，還必須審理普通案件，但台灣的大法官會議專責釋憲，學者佔的比例頗高，比較易於做出大膽裁決。此外，同婚議題在台灣仍有許多人反對，透過司法來解決這項問題，非常大膽，不過大法官過往以釋憲廢止了許多違憲的舊法律，在台灣民主化的過程扮演關鍵角色，這次釋憲案很具「台灣風格」。

港出櫃議員︰許多伴侶將來台結婚

香港首位出櫃的立法會議員陳志全預期，將有許多香港同志伴侶到台灣結婚，回港後將施壓政府、民間承認，「因為現行法律就是明顯歧視」。

泰國是東南亞中，男女同性戀、雙性戀、跨性別族群最活躍國家，權益運動者認為此裁決將促使政府讓同婚合法。越南權益運動組織iSEE說︰「這給我們動力，讓議員二○二○年修改婚姻法時，能考慮到同性婚姻。」

泰國越南同志團體都受鼓舞

「金融時報」說，此裁決確認台灣是亞洲數一數二開明社會。曾協助中國同性伴侶孫文麟、胡明亮向當局註冊結婚未果的律師石伏龍說：「台灣進步根源於其社會體制和包容」。

「德國之聲」則指出，中國雖視台灣為一省，但以民主自治為豪的台灣，對接受中國統治並無興趣，台灣大法官的裁定開亞洲先河，也穩固台灣作為亞洲自由主義燈塔的地位。