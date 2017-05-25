| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 焦點

修法時程 朝野立委未有共識

2017-05-25

〔記者彭琬馨、楊淳卉、鄭鴻達、蘇芳禾、施曉光、謝君臨／綜合報導〕大法官作出歷史性的同性婚姻釋憲案，強調主管機關應在兩年內修改相關法律。朝野立委昨對修法時程仍未有共識，立法院民進黨團總召柯建銘表示，行政院應尊重釋憲結果儘速送出法案、不該再迴避；國民黨團總召廖國棟則說，同婚法案要在臨時會討論「太快了、不可能」；時代力量則呼籲朝野儘速展開協商，盼今年能通過民法修正案。

下一個戰場在立院

大法官宣告民法限制同婚違憲後，接下來受矚目的將是修民法或立專法的問題，目前立法院已初審通過立法委員尤美女、蔡易餘所提修改民法草案。法務部或若干法學者則認為，修民法牽一髮而動全身，最好是立專法；無論是立專法或修民法，未來勢必決戰立法院。

挺同民進黨立委段宜康表示，會努力將法案排入臨時會議程，強調「權力越大的人，都越應該勇敢面對自己的責任」。

力推同婚法案的民進黨立委尤美女則說，自解釋文可看出若要符合平等，大法官意旨就是要修「民法親屬編」，另立專法不符平等。

國民黨團總召廖國棟表示，需要同性婚姻的人畢竟是少數，應有更多時間互相了解溝通，強勢處理對多數民眾不公平，若想要在臨時會討論同婚法案「還是太快了」。

民進黨發言人阮昭雄說，民進黨支持婚姻平權，也期待社會有更多的對話和包容，後續會推動有關婚姻平權的各項法案，完成相關法律修正或制定，讓制度趨於完善。

剛當選國民黨主席的前副總統吳敦義也表態支持同性婚姻。吳辦人士指出，吳敦義尊重大法官解釋，針對同婚議題，應在不影響既有民法及家庭架構下，另立民法專章，以確保同婚權益。

廣告
  • 大法官釋憲後，挺同團體昨呼籲，立法機關應儘速修法。（路透）

    大法官釋憲後，挺同團體昨呼籲，立法機關應儘速修法。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同性婚姻 民法 立委
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：修法時程 朝野立委未有共識


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.