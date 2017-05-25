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修法時程 朝野立委未有共識
2017-05-25
〔記者彭琬馨、楊淳卉、鄭鴻達、蘇芳禾、施曉光、謝君臨／綜合報導〕大法官作出歷史性的同性婚姻釋憲案，強調主管機關應在兩年內修改相關法律。朝野立委昨對修法時程仍未有共識，立法院民進黨團總召柯建銘表示，行政院應尊重釋憲結果儘速送出法案、不該再迴避；國民黨團總召廖國棟則說，同婚法案要在臨時會討論「太快了、不可能」；時代力量則呼籲朝野儘速展開協商，盼今年能通過民法修正案。
下一個戰場在立院
大法官宣告民法限制同婚違憲後，接下來受矚目的將是修民法或立專法的問題，目前立法院已初審通過立法委員尤美女、蔡易餘所提修改民法草案。法務部或若干法學者則認為，修民法牽一髮而動全身，最好是立專法；無論是立專法或修民法，未來勢必決戰立法院。
挺同民進黨立委段宜康表示，會努力將法案排入臨時會議程，強調「權力越大的人，都越應該勇敢面對自己的責任」。
力推同婚法案的民進黨立委尤美女則說，自解釋文可看出若要符合平等，大法官意旨就是要修「民法親屬編」，另立專法不符平等。
國民黨團總召廖國棟表示，需要同性婚姻的人畢竟是少數，應有更多時間互相了解溝通，強勢處理對多數民眾不公平，若想要在臨時會討論同婚法案「還是太快了」。
民進黨發言人阮昭雄說，民進黨支持婚姻平權，也期待社會有更多的對話和包容，後續會推動有關婚姻平權的各項法案，完成相關法律修正或制定，讓制度趨於完善。
剛當選國民黨主席的前副總統吳敦義也表態支持同性婚姻。吳辦人士指出，吳敦義尊重大法官解釋，針對同婚議題，應在不影響既有民法及家庭架構下，另立民法專章，以確保同婚權益。
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