同婚去性別化 稱謂恐要大修

2017-05-25

〔記者張文川、溫于德、楊綿傑／綜合報導〕大法官會議昨通過同志婚姻釋憲案，部分法界人士有不同意見，律師廖乃慶認為，男男、女女結婚後外遇，可能因未能符合「性器接合」的通姦要件而無法成罪，律師葉光洲擔心民法親屬編的親戚稱謂要大修「去性別化」，對社會倫常相當不利。

不過釋憲案聲請人之一台北市政府代理人、政治大學法學院副教授廖元豪則在臉書貼文強調，指同性結婚要遵守義務，故「並不影響現行異性婚姻制度所建構之基本倫理秩序」。在年輕一輩愈來愈不理會婚姻忠誠等「基本倫理秩序」的時候，讓同志納入這套「基本倫理秩序」，絕對是愛護傳統家庭文化者的勝利。

結婚年齡門檻 男女不平等

廖乃慶卻認為，民法上將出現一大串問題，最基本的最低結婚年齡門檻，民法規定女性十六歲、男性十八歲，未來同性結婚後，女同志十六歲即可結婚，男男要十八歲，這又造成男女的不平等，是該下修還是上修，又要引發一波社會爭論。

同志結婚後的繼承遺產問題，律師高榮志認為即使同志的原配偶死亡後，帶著子女再娶或再嫁同性，但婚前就已完成繼承的遺產，再婚後即不屬於新加入該家庭的任何一份子，這方面應該不用煩惱。

伴侶盟秘書長、律師簡至潔則舉例，依現行法律，死亡後若無配偶、小孩，財產由父母親繼承，這是許多同性伴侶碰到的問題，即便廝守一生、負擔臨終照護責任，因無法律上的婚姻關係，財產也不能留給伴侶。未來若同性婚姻合法，同性伴侶可以結婚，和異性伴侶一樣取得繼承權，從這個觀點來看，的確影響到父母親的權益，但同婚只是讓同性伴侶享有和異性伴侶同等的權益和義務，如果不開放同婚，反而是侵害同性者的權益。

代理孕母問題 衝擊收養制度

律師葉光洲認為，台灣通過同志婚姻後，首當其衝的就是代理孕母問題，將恐衝擊收養制度。而因應同志家庭未來無分父母、無分子女，民法親屬編的稱謂恐要大修，以進行「去性別化」，長期而言對社會絕非好事。

葉光洲說，釋憲的理由過度往社會運動的論點方向傾斜，連歐洲先進國家也不敢如此冒進，還自訂兩年後無論有無完成修法，最晚兩年後的五月廿五日，同志就可登記結婚，形同釋憲案越權凌駕立法權，而自成法令。