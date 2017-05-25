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爭取同婚30多年 祁家威：雀躍萬分
2017-05-25
〔記者楊綿傑、黃捷／綜合報導〕司法院昨做出釋字第七四八號解釋，宣告民法不允許同性結婚違憲，並應在兩年內完成相關法律之修正或制定。聲請人同志先驅祁家威（見圖，記者羅沛德攝）表示，他現在就像一隻小鳥，心情雀躍萬分，但他仍會保持平常心，因為還要等兩年。
「首位公開出櫃男同志」的祁家威，一九七五年十七歲時出櫃，一九八六年首次申請與男伴侶公證結婚遭拒，還因此遭政府約談，被監禁半個月。自此之後的卅多年來，他透過行政、立法、司法部門極力爭取同性婚姻權益。
二○一三年祁家威再至戶政事務所欲登記與男性伴侶結婚，北市府雖以違反民法拒絕，但也認為同志婚姻應受保障，雙方先後於前年聲請釋憲，大法官昨認定民法違憲，祁家威苦等四十二年終於「修成正果」。
呼籲挺同原諒反同人士
五十九歲的祁家威說，過去相關團體，包括同性的、LGBT族群的團體，大家都努力了很多，所以有這樣好的結果，但對於反同人士，他則說：「對萌萌們，要抱持原諒、原諒、再原諒！溝通、溝通、再溝通！當然也要感謝上帝站在我們這邊。」
祁家威的喜悅有點低調，他自己形容「勝不驕、敗不餒」，跟另一半不會因為這樣而特別慶祝，「只有叫我早點回家」，他表示，他們仍然要保持平常心，否則這卅年的心情起伏怎麼能承受？
祁家威覺得，很多反對者認為同性戀若能合法結婚，就會造成國家和社會動盪，事實上看國外的經驗，並沒有這樣的情況發生。一個國家不應該唱衰這件事情，為什麼不去想，因為同性婚姻的落實，將使得國家社會更民主、更自由、更進步，沒有必要杞人憂天。
雖然祁家威對釋憲結果整體感到滿意，且明確訂出兩年期限，不過仍希望整體時程能夠越快越好。他認為不用拖到兩年期限，如果採用民進黨立委尤美女的版本，應該可以在六月底就完成。
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