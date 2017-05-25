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挺同：儘速完成法律程序

2017-05-25

〔記者楊綿傑／台北報導〕司法院昨做出七四八號解釋，宣告限制同性結婚為違憲，應在兩年內完成相關法律修正或制定。挺同團體下午就聚集在青島東路，現場歡聲雷動，包括婚姻平權大平台、台灣伴侶盟都呼籲，立法機關應儘速按照釋憲內容完成法律程序。

要求立院應在下會期前通過法案

婚姻平權大平台號召大約兩萬人上街頭集會，雖然遭遇大雨，但現場仍然士氣振奮，並呼籲立法者不應再猶疑、怠惰，應立即啟動法案協商及後續立法程序，讓婚姻平權從期待成為現實，給予同性伴侶應有的法律保障，且應在立法院會期結束前展開協商，到下個會期開始前，通過法案來落實總統蔡英文競選政見。

至於未來，婚姻平權大平台將持續深化溝通，除了持續推動與女書店合作「打造地方性別小書庫」，送書給立委的活動，也期待有更多支持婚姻平權的朋友們，多多關懷自己選區的立法委員，傳達應儘速修正民法的民意。

台灣伴侶權益推動聯盟昨晚也與同志先驅祁家威一同召開記者會指出，大法官清楚表示婚姻自由是人民重大基本權利，這回應了法務部以及反對意見主張婚姻僅是一種制度的說法，且關於婚姻一夫一妻、一男一女的觀念，大法官也指出，並沒有在這次解釋前就相同性別二人得否結婚做成解釋，而生育更不是可以差別待遇的理由，同性結婚並不影響現行異性婚姻及家庭。

伴侶盟也呼籲蔡政府應該儘速在立法院處理，大法官已經給了最長的兩年期限。如果有人要提專法，請把專法版本拿出來，他們依照大法官意見逐一檢視，至於專章式的刻意隔離，則沒有辦法接受。

伴侶盟：不接受專章式刻意隔離

伴侶盟強調，不管怎麼樣進行立法或修法，都必須要能保障平等結婚自由，否則對於任何不公平都將會有新行動持續挑戰，甚至不排除做憲法層次的抗爭。

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  • 挺同婚的台灣伴侶權益推動聯盟昨日傍晚召開記者會，高喊「婚姻平權、全民勝利」口號。（記者羅沛德攝）

    挺同婚的台灣伴侶權益推動聯盟昨日傍晚召開記者會，高喊「婚姻平權、全民勝利」口號。（記者羅沛德攝）

  • 婚姻平權大平台「二○一七點亮台灣亞洲燈塔」活動，參與民眾昨得知司法院釋憲結果後，高舉看板歡呼。（記者王藝菘攝）

    婚姻平權大平台「二○一七點亮台灣亞洲燈塔」活動，參與民眾昨得知司法院釋憲結果後，高舉看板歡呼。（記者王藝菘攝）

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