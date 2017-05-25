台灣大鳴大放 中國醜態畢露

2017-05-25

記者蘇永耀／特稿

本屆世界衛生大會（ＷＨＡ）在中國阻撓下，台灣雖無法與會，但相較於去年與會的低調、自我設限，今年無論在場內友邦的聲援、場外台灣官方及民間團體積極向國際發聲，顯然更為大鳴大放，也把中國顢頇政治力干預國際衛生醫療專業的醜陋行徑，完全攤開在世人眼裡。

在國際政治上，台灣或許只是蕞爾小國，但論對國際衛生醫療的貢獻，台灣絕對具備大國的實力。參與世衛活動，這不僅是基本權利，對許多接受過台灣醫療幫助的國家，台灣進入世衛，是有高度的正當性與必要性。

但過去的馬政府似乎忘了這一點，先接受一中前提，僅獲得每年出席短短數日的ＷＨＡ，急著向中國輸誠，把台灣做小。在世界衛生體系下，一個醫療衛生進步國家，卻荒謬的淪為另一個醫療衛生落後國家的「屬地」。

蔡政府去年上台時，在世衛參與上也是「維持現狀」、「馬規蔡隨」，不僅認了「一中邀請函」，所派的衛福部長林奏延也在國安會幕後操盤主導，表現「卡卡」，林原先規劃的版本是想講台灣，甚至要用台語表達，但都被高層喊卡。最後只能在大會提到「中華台北」。雖是進了ＷＨＡ會場，但「台灣卻不見了」，這般忍辱求全，甚至比被擋在門外更糟糕。

中國今年強力阻撓台灣出席ＷＨＡ，反而提高台灣的國際能見度。蔡政府也終於恢復過去李登輝、陳水扁時代透過友邦提案的入會策略，雖可預見中國將動員其他國家進行封殺，但透過大會的辯論、友邦國家的聲援，這遠遠比一位「中華台北衛福部長」在場內的五分鐘發言，要更為洪亮大聲，更受國際關注。

被阻於門外，由現任衛福部長陳時中所率的官方團及各個民團，也在場外有了更多的分進合擊的宣傳機會，這次不僅與美國、日本等國家分別進行雙邊會談，昨日還擴大成為七國的多邊會談，這些都是難得的成果。台灣的國際空間絕對不是靠著北京施捨而來，披荊斬棘走出來，才能真正抓在自己手上。