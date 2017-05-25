ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台

2017-05-25

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿四日報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）廿四日進入第三天議程，繼美德澳等國後，又有包括日本、巴拉圭、史瓦濟蘭、薩爾瓦多、索羅門群島、瓜地馬拉、尼加拉瓜與馬紹爾群島等十三國在大會發言時，間接或直接表達支持台灣參與ＷＨＡ。中國代表則在發言時重申一中。

日本厚生勞動大臣政務官馬場成志在大會發言指出，日本已為聯合國永續發展目標成立一個促進總部，希望進一步和民間與學術界合作，以廣泛有效地向該目標推進。他並間接含蓄地表達對台灣獲邀參與ＷＨＡ的支持，強調世界不該遺漏任何「特定地區」，造成「地域真空」的出現。

巴拉圭衛生部疾管局長卡貝友在發言中稱讚台灣對於世衛工作的貢獻，不僅幫助其他國家應對挑戰，並幫助世衛組織（ＷＨＯ）目標得以實現，持續對組織工作作出貢獻，協助確保人類健康權的實現。巴拉圭向所有會員表示，「堅定希望」明年台灣能夠再次被邀請參與大會。

史瓦濟蘭衛生部長席蔓拉也說，史國更特別感謝來自中華民國台灣持續的幫助，既幫助他們應對挑戰、也幫助他們落實ＷＨＯ願景目標。史國也對於中華民國台灣沒辦法參加ＷＨＡ，感到「非常令人遺憾」，並敦請ＷＨＯ考慮邀請中華民國台灣參與ＷＨＡ。

薩爾瓦多衛生部長曼吉瓦則強調「包容性的普遍醫療」，也提到「不應遺漏任一人」的口號，支持台灣成為觀察員，參與ＷＨＡ。

索羅門群島部長凱圖吾、瓜地馬拉衛生部長葉南德茲、尼加拉瓜衛生部次長薩恩茲及諾魯、帛琉、海地、馬紹爾群島、吐瓦魯及聖文森等國代表，也都發言支持台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ。中國代表在聖文森後也發言，並重申一中原則。

衛福部長陳時中廿四日表示，聽到大會中許多友我的發言，比以往都多，強度也強，讓他感覺到「友善的溫度」，接下來需要更多努力，累積實力，使台灣未來離大會「更近」。