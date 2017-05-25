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陳時中與美等7國 共商防疫合作

2017-05-25

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿四日報導〕台灣雖無法出席本屆世衛大會（ＷＨＡ），但衛福部長陳時中廿四日率「世衛行動團」在日內瓦另闢多邊論壇，邀請到理念相近的美國等七個國家與會，分享台灣防疫經驗，並共商國際合作機會，以防範全球疫病爆發。台灣醫學生自組的「台灣青年團」也透過世界醫學生聯盟會員的正式身分，透過旁聽、周邊會議與組織交流等方式，與國際醫衛人士交流。

「台灣青年團」也積極參與交流

陳時中表示，近年重大傳染病如ＳＡＲＳ、禽流感、伊波拉、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（ＭＥＲＳ）及茲卡等，迅速蔓延且跨國造成大流行，嚴重威脅區域或全球人類健康，凸顯全球合作的必要性。

台灣在多邊論壇中分享台灣應對相關事件的心得、經驗與標準作業程序，與會各國代表肯定台灣在全球防疫工作的參與及貢獻，也提出評論和看法。

陳時中強調，回國後有很多工作要做，台灣將善盡地球村一員的義務與責任，積極參與國際合作，以共同防範疫病爆發和流行。具體而言，台灣將辦理防疫訓練課程，協助區域內友好國家提升防疫量能，建立區域防疫網，以強化區域及全球衛生安全。

除政府在場外密集進行國際交流外，民間團體也自發推動醫療外交。由台灣醫學生聯合會組成的「台灣青年團」，今年推出歷來規模最大的訪團訪問日內瓦，透過其隸屬世界醫學生聯盟正式會員的身分，以旁聽、周邊會議及和專業組織交流等方式，收集國際上最新的醫藥衛生資訊，將帶回國內與台灣青年世代醫衛人員分享。

迄廿四日為止，青年團已透過世界醫學生聯盟身分推派代表參與ＷＨＡ議程，另參與至少十五場周邊會議，並訪談數位國際、國內衛生官員與學者，也和國際兒童癌症學會、世界外科學會等國際非政府組織座談。

青年團強調，期盼台灣未來能以「醫療技術先進」與「重視人權理念」的角色，更完整地參與世衛組織。

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  • 衛福部長陳時中（右）邀7大國家共商防疫合作。（特派記者呂伊萱攝）

    衛福部長陳時中（右）邀7大國家共商防疫合作。（特派記者呂伊萱攝）

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