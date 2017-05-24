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英下月大選「恐」變調

2017-05-24

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦廿三日報導〕英國六月八日大選在即，各政黨如火如荼的拉票活動因廿二日晚間的曼城體育館恐攻事件而全面停擺。這起恐攻案也勢必讓本次大選變調，國安問題可能再度超前，讓選民原本最關心的經濟、就業、健保、退休、福利等議題稍微降溫。恐攻等大型災難通常對執政者有利，但英國首相梅伊的競選綱領大幅刪除社福預算，已激起不少反感。

恐攻前的最新民調顯示，最大反對黨工黨已在公布競選綱領後大幅拉近與保守黨的差距，梅伊雖可順利連任，但工黨已急起直追。在五月初地方選舉中，保守黨席捲廿八個地方議會，奪下一千八百九十九席，大增五百六十三席，工黨卻一敗塗地。本月競選的最大看頭，就是工黨黨魁柯賓如何敗部復活，在其競選政綱公布後確實也出現支持度回升的跡象。

梅伊在宣布提前大選後，保守黨支持率始終居高不下，但上週公布競選綱領後出現變化，四月民調大幅領先約廿％的優勢開始下滑，保守黨與工黨的差距縮減至九至十三％，主因被認為是她主張削減老人福利。八十八頁的保守黨政綱強調重視勞動人口的中間偏右路線，但遭批評她偏離俗稱的「藍右」（Blue Tory）經濟自由，交出一份「紅右」（Red Tory）的政綱。梅伊發現苗頭不對後，廿二日讓步承諾將對年長護理支出設定上限。

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  • 英國首相梅伊。（歐新社）

    英國首相梅伊。（歐新社）

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