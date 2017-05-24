孤狼恐攻 英演唱會爆炸22死
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、記者楊淳卉、吳柏軒／綜合報導〕備受青少年喜愛的美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande），廿二日晚間在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會，散場時卻發生自殺炸彈式恐怖攻擊事件，大曼城警察局長霍普金斯（Ian Hopkins）證實，已有包括一名八歲女童在內的至少廿二人喪生，約一一九人受傷。伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）聲稱犯案，但尚待證實。警方逮捕一名涉案廿三歲男子。
炸彈犯當場死亡 IS宣稱犯案
英國警方稍後證實，犯案者是廿二歲的英國人阿貝迪（Salman Abedi）。阿貝迪一九九四年生於曼徹斯特，父母是利比亞難民，為逃離強人格達費政權統治而來到英國。阿貝迪之父是安全人員，一家人移居倫敦後又搬到曼徹斯特南區，在當地已住了至少十年。
心碎！美歌手平安 無法言語
這是英國自二○○五年七月七日的倫敦地鐵爆炸案後，死傷最慘重的恐怖攻擊事件。英國首相梅伊廿三日召開緊急內閣會議，包括執政的保守黨、在野的工黨、自民黨與蘇格蘭民族黨（SNP）等均宣布暫停大選造勢活動，美國、俄羅斯、德國、法國等世界各國領袖均嚴詞譴責，並宣示團結反恐。廿三歲的亞莉安娜幸未受傷，她透過「推特」表示，「深感心碎、非常抱歉、無法言語」。
曼徹斯特體育館可容納約兩萬一千人。演唱會結束後，自殺炸彈客在連接體育館和維多利亞車站的門廳區引爆土製炸彈，炸彈填裝的螺絲和釘子射向人群，導致多人死傷，目擊者將此駭人場面形容為有如「大屠殺」的「戰區」。梅伊在內閣會議後表示，該名男性炸彈客的身分已被確認，但暫時不便公布。警方研判兇嫌單獨犯案，但持續追查是否有組織支持的。
伊斯蘭國透過即時通訊軟體Telegram聲稱犯案，「『哈里發國』一名戰士在曼徹斯特一場十字軍的聚會中放置一個炸彈。」與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）則說，是伊斯蘭國派出的「安全小組」發動攻擊。不過，美國國家情報首長柯茨表示尚未證實。
安檢鬆散 連背包都沒檢查
大曼城警方在事發後封鎖體育館與周邊道路，維多利亞車站廿三日全天停駛。管轄全國鐵路、地鐵等運輸系統的英國運輸警察廳（BTP）廿三日也增派警力，在各車站與列車上執勤。英國政府已將安全警戒提升到五級中的第二高「嚴重級」，意味英國很可能再遭到類似攻擊。
攻擊事件發生後，有人質疑演唱會安檢過於鬆散，但也有人說不意外。參加演唱會的民眾指控，現場安檢簡直是一盤散沙，他們的背包都沒有被檢查，「每個人都可以在外套下藏東西帶進去」。有人說，安檢根本沒有金屬探測器，或拍打身體檢查，甚至有人說根本沒有安檢人員。
尚無僑胞或台生受傷訊息
我外交部表示，尚未接獲國人或僑胞受到影響訊息。教育部國際司科長楊淑雅也說，目前在英國留學的台灣學生約三九二○人，約有一百卅名台生在曼徹斯特大學攻讀學位，初步聯繫當地駐點人員，並未接獲台生受影響，將持續關注後續消息。
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標題：孤狼恐攻 英演唱會爆炸22死
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