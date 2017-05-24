ＷＨＡ拒台》蔡：健康不應有除非的前提
2017-05-24
〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）前天開議，在中國阻撓下，我國未能與會，但國際支持力量仍在會中展現。蔡英文總統昨天也先後在臉書及推特發聲，她在臉書分享衛福部「日內瓦連線日誌」網頁，強調「健康不應該有除非的前提，特別是政治上的除非」，並在主題標籤寫下「台灣需要ＷＨＯ、ＷＨＯ也需要台灣」。
15國援台 推特發文表達感謝
蔡總統並強調「我們能夠為世界的公衛防疫網做出更多貢獻，更不該被排除在全球防疫體系之外」，由衛福部長陳時中領軍世衛行動團及民間宣達團，正在日內瓦前線打拚，「請大家多多關注，一起為台灣加油！」
稍晚，她也透過推特分享已有十五個國家在ＷＨＡ聲援台灣的新聞，並對友邦及國際友人公開支持台灣參與ＷＨＡ表達感謝。
副總統陳建仁昨接見「加拿大國會議員訪問團」時，也特別感謝加國支持台灣參與ＷＨＯ，尤其，年初參議員吳藍海及馬妍兒曾在加國參議院為台灣仗義執言。他強調：「健康是基本人權，一旦政治介入，舉世皆輸。」台灣不會停止爭取參與並為全球健康福祉做出貢獻，期盼加國繼續支持台灣的努力。
此外，蔡總統昨接見美國「共和黨全國委員會」共同主席裴杜奇訪問團時強調，美國的持續支持及協助，對台灣爭取擴大國際空間，扮演不可或缺的角色。台灣會持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴，為區域的繁榮與和平而努力。做為國際社會負責任的一員，台灣有高度的意願與能力，為國際社會做更有意義的貢獻。
蔡總統稍後接見巴拉圭國會議長阿瑟維多時，也感謝巴國政府長年支持台灣的國際參與，期盼阿瑟維多議長能持續在參議院發揮影響力，支持巴國政府繼續為台灣發聲。
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