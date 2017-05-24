WHA》繼美德澳等國…宏都拉斯也發言挺台
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕世衛大會（ＷＨＡ）廿三日進入第二天議程，繼美德澳等國後，宏都拉斯衛生部長李華斯在總發言時也提及台灣，感謝我政府與人民在全球防疫與落實聯合國二○三○永續發展目標的努力。
台灣今年未能獲邀參與ＷＨＡ，友邦為我提案的「邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ」一案最終也未能列入議程。但多個友我國家與友邦在討論提案與大會發言時，均對台灣展現支持。
據指出，ＷＨＡ廿二日上午閉門舉行總務委員會，討論邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ一案，史瓦濟蘭衛生部長席蔓拉發言表示，中華民國台灣在國際支持下，自二○○九年開始參與ＷＨＡ。台灣的參與有效防止全球疫情擴散，也致力協助他國，當疫病傳染無國界，各國都不應該在對抗疫情的戰役中缺席。台灣對國際社會貢獻卓著，為了達到世衛組織宗旨，排除部分人民的參與，已經和二○三○永續發展目標牴觸。
索羅門群島衛生部長凱圖吾也在閉門會表示，衛生是基本健康人權，無論文化、社會、經濟或政治地位，都應該被「公平且有尊嚴地」納入全球衛生體系。索羅門群島認為權威性的世衛組織不應該忽視台灣二千三百萬人願意共同對抗全球衛生議題的意願，此舉也違反永續發展目標所載明的「不應遺漏任何人」的精神。
在ＷＨＡ第二天議程中，各會員國繼續發言程序。繼美、德、澳與布吉納法索等國前一天發言支持台灣參與ＷＨＡ後，宏都拉斯衛生部長李華斯發言時，感謝中華民國政府及人民，過去在全球防疫及為落實聯合國二○三○永續發展議程目標所做的努力。
新幹事長選出後 我將遞交賀函
ＷＨＡ廿三日也將舉行新任幹事長選舉，衛福部長陳時中已表示，將會遞交賀函給新任幹事長，傳達合作誠意與意願。大會於廿四日將繼續輪流發言，預計友我國家日本及多明尼加、巴拉圭等邦交國，將提到台灣參與ＷＨＡ等相關議題。
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標題：WHA》繼美德澳等國…宏都拉斯也發言挺台
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