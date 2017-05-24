阻台參與ＷＨＡ》陳時中怒批中國汙衊人的價值
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕台灣因中國阻撓未能出席世界衛生大會（ＷＨＡ），台灣議案也在大會中被封殺。衛福部長陳時中廿二日繼續怒批，中國的作為是政治凌駕一切，「汙衊人的價值」，「連遮羞布都不戴」；他並強調，全球防疫不能有缺口，事實上「缺口是在中國」，而台灣是「幫忙堵住缺口的人 」。
防疫缺口在中國 台灣是幫忙堵缺口的人
ＷＨＡ廿二日在瑞士日內瓦開議，台灣未能獲邀，支持台灣的友邦為我國參與的提案也遭中國阻撓封殺，最後未列入議程。赴日內瓦聲援台灣的台灣醫界聯盟與聯合國協進會等民間人士，當晚舉行「台灣之夜」活動，邀請陳時中與國際友人出席，互相交流並彼此打氣。
陳時中致詞時慷慨氣憤，批中國在大會辯論中「赤裸裸地講一中」，「說難聽一點是連遮羞布都不戴」。他強調，全球防疫不能有缺口，事實上「缺口是在中國」，而台灣是「幫忙堵住缺口的人 」。而中國在健康殿堂用政治理由，把表現優秀的、號稱是同胞的台灣摒除在外，令他感到憤怒。
「中國把兩岸關係推得越來越遠」
陳時中說，雖然中國是強權崛起，但歷史殷鑑不遠，強權崛起得快，倒得也快，需要倚賴文化內涵才能維持。世界看得很清楚，中國完全不把健康放在眼裡，呈現出一個「心中只有權力」的國家形象，難以讓人信賴。他深深嘆口氣說，他今天心情激動不只是因為台灣而憤怒，而是站在「人的角度」感到憤怒，因為「人的價值被汙衊」。
陳時中不諱言，關於中國，台灣內部有兩種聲音，一者認為台灣是台灣、中國是中國，一者認為台灣與中國是兄弟之情，可是中國這次在ＷＨＡ的表現，「只是把雙方關係推得越來越遠」。
在大會中為台灣發言的友邦聖文森和帛琉的兩位衛生部長布朗與羅伯茲也出席「台灣之夜」活動，陳時中對他們表達感謝，並說聖文森和帛琉雖然在國際上不那麼強，卻能站出來戰鬥，顯示其重視人的價值，與中國形成強烈對比，他相當感動。
陳時中也對在場長期支持台灣參與世衛組織的民間友人們喊話說，在這樣令人悲傷的情境裡，台灣人「不能退卻」，因為大家對台灣未來看法是一致的，這時代要「比氣不能比力」。他呼籲大家把台灣「這口氣存下來」，和世界各地交朋友，努力為明年作準備。總有一天會看到光明的未來。
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標題：阻台參與ＷＨＡ》陳時中怒批中國汙衊人的價值
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