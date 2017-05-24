我拚實質參與WHA 與日雙邊會談
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕台灣未能獲邀參與今年的世界衛生大會（ＷＨＡ），衛福部長陳時中等官員仍透過密集的雙邊會談和活動，在日內瓦與出席ＷＨＡ的國際醫衛專業人士在場外進行交流；陳時中已與美國、日本、尼加拉瓜與薩爾瓦多等國進行雙邊會談，官員透露，陳時中在國內原設定的卅場雙邊會談，「已經超過」，接下來將繼續舉行更多場的雙邊會談。此外，陳時中並在廿三日出席「瑞台健保座談」，和瑞士分享台灣健保制度經驗。
與各國雙邊會談 已經超過原訂30場
據了解，陳時中在廿三日上午已與日本衛生官員舉行雙邊會談，但與會官員相當低調，不願多加以說明，僅證實「廿三日早晨與一個重要友我國家會談，互動時間超過半小時」，對方則不願意曝光，且因雙方重視實質合作，均同意不該因其他因素使合作節外生枝、掀起波瀾。
在廿一日ＷＨＡ開議前一天，陳時中已與美國進行雙邊會談。延續去年ＷＨＡ，兩國在雙邊會談後達成的登革熱疫苗合作協議，陳時中與美國衛生部長普萊斯廿一日在會談中達成共識，雙方將持續針對執行疫苗試驗密切合作。台美也討論全球防疫訓練課程合作、健保制度與癌症篩檢，陳時中並邀請普萊斯來台交流，也獲得美方正面回應。
陳時中並於廿二日與友邦尼加拉瓜及薩爾瓦多進行雙邊會談，與薩爾瓦多交流登革熱防疫經驗；同一天陳時中也與國際失智症協會進行雙邊會談，向協會請益全球失智症政策經驗。廿三日上午則與日本官員進行雙邊會談。
陳時中參與瑞台座談 分享健保經驗
另外，廿三日下午，陳時中與健保署長李伯璋受邀參加瑞士衛生政策協會主辦的「瑞台健保交流座談會」。李伯璋以「新世代台灣健保成就與挑戰（Achievements and Chellengs of Taiwan National Health Insurances）」為題發表專題演講，向與會者分享我國健保制度的經驗與成果。
陳時中等人在會中和瑞士醫衛人士分享指出，台灣去年將健保卡全面解卡、將全口服Ｃ型肝炎新藥納入給付、整合健保居家醫療銜接長照服務、推動分級與雙向轉診並建置健保醫療資訊雲端查詢系統等，提供民眾更優質的健保服務。同時他也分享台灣在健保制度中遇到的挑戰「財務管理」，因健保醫療支出持續飛漲，他認為台灣健保制度仍有許多改進空間，例如遏止不必要的醫療浪費與重複用藥等。
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