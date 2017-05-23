世衛喊窮 陳馮富珍搭頭等艙、住總統套房
〔編譯茅毅／綜合報導〕美聯社取得世衛組織（ＷＨＯ）內部文件顯示，世衛每年花費約兩億美元（約六十億台幣）在差旅支出上，遠高於防治愛滋病和肺結核等疾病的經費，尤其是二○○七年一月上任的中國香港籍ＷＨＯ幹事長陳馮富珍，更帶頭對該組織七千名人員做出錯誤示範，花各國納稅人的捐款，搭乘頭等艙還住總統套房，作風奢華。
ＷＨＯ差旅支出 年花兩億美元
ＷＨＯ常喊窮，呼籲捐輸助其因應全球公衛危機，但其差旅費的內控卻未做好。儘管聯合國已採行新的規定，以節制膨脹的差旅費，但高階官員在內部抱怨，ＷＨＯ人員仍有訂商務艙機票和五星級飯店房間等違規行為。
陳馮最近前往西非國家幾內亞慰勞該國公衛人員有效防治伊波拉疫情時，住在首都康納克立Palm Camayenne飯店坪數最大的總統套房，一晚要價一○○八美元（約三萬台幣）。ＷＨＯ對此表示，陳馮在幾內亞過夜的費用，與該組織所有出差人員並無不同，為二一二歐元（約七二一二台幣），但不願透露到底這筆帳由誰買單，只表示有時會記在地主國帳上。
世衛每年預算約四十億美元（約一二一○億台幣），其中卅億元來自捐贈，尤以美國捐款最多。美聯社取得的影片顯示，ＷＨＯ財務主管傑佛瑞茲曾在二○一五年一場內部的問責座談會上指出，有關報銷差旅費的部分，「我們不相信各位會做正確的事」，意指無法確定員工會訂最便宜的機票，甚至有正當理由出差。
一份針對ＷＨＯ開支的廿五頁機密分析文件，記載某年度申請差旅費最多的五十名人員，助理幹事長艾爾沃德和陳馮分居前兩名，陳馮的出差費逾卅七萬美元（約一一一八萬台幣）。深恐飯碗不保的三名消息人士透露，陳馮出差經常搭乘頭等艙。
世衛則澄清，至今年二月，幹事長按規定可搭乘頭等艙，但陳馮要求修改規定，取消頭等艙的選項。
ＷＨＯ領導國際社會應對全球衛生事務，但其差旅費卻遠高於防治愛滋病與肝病（約七千一百萬美元）、結核病（約五千九百萬美元）或瘧疾（約六千一百萬美元）等疾病的經費。
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