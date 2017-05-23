「台灣人不准進」申請旁聽一度被拒

2017-05-23

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿二日報導〕第七十屆世衛大會（ＷＨＡ）今正式開議，台灣未能獲邀參與，就連民間人士申請旁聽也被搞小動作阻撓。多名專業人士以非政府組織身分申請旁聽入內時，警衛一度以「今天台灣人都不准進入」為由，將部分取得旁聽證的人士擋在門外，經協商後，包括立委、民團代表與多名專業人士均成功進入會場。

中國今年打壓台灣力道前所未見，台灣不僅沒有收到ＷＨＡ邀請函，中國更發函常駐日內瓦各國代表團，明示「中國台灣省」不應出席ＷＨＡ。但多名台灣民間人士仍希望一如往例，換發旁聽證入內，世衛組織表定上午七時三十分開始換取旁聽證，台灣醫界聯盟與台灣青年團等約三十人，清晨五時便前往會場外排隊，現場等候換證的還有ＹＭＣＡ與世衛實習生等其他國際人士。

不過，世衛組織工作人員現身表示，今年旁聽的名額本來就比較少，且「都已經分配完畢」，婉拒提供現場排隊民眾任何證件，眾人皆訝異於世衛竟連一張旁聽證都不開放。

我方另透過外交手段協商，已內定獲得十席旁聽名額。另有包括中華民國醫師公會全國聯合會秘書長王必勝等人以國際非政府組織身分進入，但因台灣的國籍身分而一度遭阻撓，警衛甚至向王必勝說「收到通知指台灣人都不准進入」。不過經協調後，最後皆成功進入會場。

外交官員透露，世衛組織今年將入場證件相關事務全權交由聯合國歐洲總部處理，態度十分強硬，完全拒絕發放採訪證給台灣媒體，台灣十分困難地取得部分入場旁聽證件。台灣醫界聯盟執行長林世嘉表示，今年狀況是有史以來最嚴峻的，不但是技術性杯葛，更完全不開放現場人士換證。