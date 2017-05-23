不甩中國 聖文森挺台灣參與ＷＨＡ

2017-05-23

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿一日報導〕世衛大會（ＷＨＡ）二十二日登場，台灣外交部先在二十一日晚間舉辦外交歡迎酒會，邀請友邦與友我國家人士出席；聖文森衛生部長路克．布朗認為國際醫療體系不應有缺口，「沒有人應該被遺漏」，大力支持台灣參與ＷＨＡ。

外交部邀請友邦公衛官員與醫衛非政府組織人員出席歡迎酒會，雖有多名友邦衛福官員代表出席，但整體而言出席情形不如去年。不過，衛福部長陳時中和與會來賓互動熱絡，不斷盡力接觸每位賓客，熱情擁抱握手交談，也傳達台灣盼望參與世界衛生體系的聲音。

陳時中指出，此次率團來到日內瓦，許多人問他「沒有邀請函來做什麼？」而他到會場就明白了，因為「好多朋友在這裡」，他期盼國際友人持續努力，「形成國際壓力」，讓台灣參與國際健康事務更為順暢。

路克．布朗上台致詞時則提到，台灣訓練聖文森許多專業醫師和醫衛人員，也派遣醫療團前往聖文森協助發展，為人民創造福祉；而台灣提供聖文森的許多協助，聖文森希望世界公衛體系能夠受益於這樣的合作。

媒體詢問路克．布朗支持台灣有無受到中國施壓？路克．布朗表示，他們不太在乎來自中國或其他人的壓力，而是在乎「做對的事情」，因為重要的是，國際醫療體系不應有缺口，「沒有人應該被遺漏」，大力支持台灣參與ＷＨＡ。