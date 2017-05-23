WHA拒台 》陳時中：中國用政治污染健康人權
〔特派記者呂伊萱、記者林惠琴／綜合報導〕第七十屆世衛大會（ＷＨＡ）二十二日在日內瓦萬國宮開議，我十一友邦支持台灣參與ＷＨＡ的提案，經過辯論後未納入議程。衛福部長陳時中感謝友邦支持，但相當不滿中國在辯論中說台灣「被妥善照顧」，他怒駁，「自己的健康自己救」，台灣自己奮鬥這麼久，居然還被說妥善照顧，他感到十分憤怒。陳時中批說，中國不斷用政治污染健康人權。
巴拉圭、貝里斯等十一個友邦，向ＷＨＡ提案要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」一案列入議程，但經過總務委員會及大會進行「二對二辯論」後，仍未納入本屆ＷＨＡ議程。
宣達團場外高喊：台灣不是中國
場外則有來自台灣的「二○一七ＷＨＯ宣達團」、台僑聚集在聯合國歐洲總部前廣場，高喊「Taiwan is Taiwan , not China.（台灣是台灣，台灣不是中國）」，並表達台灣盼望加入世衛體系的訴求。
在提案被否決後，陳時中來到聯合國歐洲總部前廣場，他說，相當感謝聖文森與帛琉不畏強權，願意表達正義之聲支持台灣，但他對於大會決定「感到非常失望」，因為在最高健康殿堂裡，中國和古巴不斷用政治污染健康人權。
陳時中臉色脹紅、難掩憤怒地說，中國一再提到台灣「被妥善照顧」，但沒有人可以照顧別人的健康，「自己的健康自己救！自己的國家自己戰鬥！」他強調，台灣自己奮鬥這麼久，居然還「被說妥善照顧」，他感到十分憤怒。陳時中強調，未來的路還很長，今年踏出第一步，明年一定再來，為台灣健康人權奮鬥！
向世衛遞交抗議信
陳時中也說，已經透過駐日內瓦外館遞交抗議信給世衛組織表達不滿，抗議信是根據聯合國憲章表達台灣對世界公衛醫療的貢獻，並對無法參與ＷＨＡ表達不滿。
另為向國際發聲，陳時中在ＷＨＡ開會前，召開國際記者會，他質疑，世衛拒絕援例邀請台灣出席ＷＨＡ，在ＷＨＡ的健康殿堂上，各成員是以什麼角度為出發點討論？他質問世衛組織，「健康人權是不是真正的普世價值？」
由於ＷＨＡ這次拒絕發給台灣媒體採訪證，外交人員斡旋多時，仍無法獲得，陳時中對此表示，世衛已經做錯兩件事情，一是傷害媒體第四權，二是傷害了台灣健康人權。
陳時中也說，目前沒有計畫與中國ＷＨＡ代表李斌會面，但若有機會，「我不會拒絕伸出友誼的手」。
這場國際記者會在日內瓦記者協會舉行，主辦單位原本預定直播此場活動，但在記者會開始前半小時，直播的YouTube頻道卻無預警遭到干擾斷線。在場人士推測可能遭駭客攻擊。據了解，日內瓦記者協會過去辦理直播從未遇到這個問題，活動結束後，該帳號使用恢復正常。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
- 細心照顧漸凍癱父 許旭東獲總統教育獎
- 舊城活動中心劇場競圖 野台概念獲首獎
- 魏如萱紐約跑半馬 禍不單行
- 自閉女畫說內心世界 獲總統教育獎
- 靜脈曲張別亂按摩 小心造成血栓剝離
- 六都這裡最「肥胖」 10人有4人過重
- 《觀察筆記》化石
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 謝金燕紐約復出試水溫成功 返台開口說話了
- 水湳轉運大樓 台中市府籌40億自建
- Apple 和 Nike 攜手 共推搭跑鞋同色系錶帶
- AT&T Byron Nelson高球賽》侯謝爾加班 贏得2年半首勝
- 猛男青瓜護膚當「閨蜜」 準新娘hi翻天
- 老翁長期腰痛腿疼 竟是肺外結核作怪
- 曾是模特兒... 洪秀柱乾女兒成為最正黨代表
- 跟單23億 國泰證主管被解職
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 立院初審》陸委會組改 副主委「2政1常」
- 美德澳等國WHA大會發言力挺台灣參與
- 埔里面臨缺水 年底前建淨水廠
- 福岡2億元金塊搶案 破案逮6嫌
- 韓職》韓捕又想騙好球 再登上大聯盟官網（影音）
- 大學入學身心障甄試 自閉兒拚上榜首
- 航空城公司招商零績效 幼兒參訪當業績
- 05/23 各報重點新聞一覽
- 慟！小天后亞莉安娜開唱驚傳爆炸 至少19死
- Gucci秋冬 輕便亮點美學 新裝實穿有個性 放大手袋 串連組合揹包 自主樂趣多
- 逼現「隱形富豪」？中國7月1日起舖天蓋地大查稅
- 炎亞綸做這些事 贏得日本師奶心
- 老人臥病在床 長青卡遭冒刷搭車
- 高鐵暑假大學生返鄉5折優惠 明開訂
- 威力彩頭獎連28摃
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 業成擴充產能 進軍OLED模組
- 2個月安胎假4天無診斷證明 老闆解僱孕婦敗訴
- 寶山路新設2測速機 注意減速
- 虧損8800萬 減薪幅度低挨刮
- 泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
標題：WHA拒台 》陳時中：中國用政治污染健康人權
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email