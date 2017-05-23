WHA拒台 》陳時中：中國用政治污染健康人權

2017-05-23

〔特派記者呂伊萱、記者林惠琴／綜合報導〕第七十屆世衛大會（ＷＨＡ）二十二日在日內瓦萬國宮開議，我十一友邦支持台灣參與ＷＨＡ的提案，經過辯論後未納入議程。衛福部長陳時中感謝友邦支持，但相當不滿中國在辯論中說台灣「被妥善照顧」，他怒駁，「自己的健康自己救」，台灣自己奮鬥這麼久，居然還被說妥善照顧，他感到十分憤怒。陳時中批說，中國不斷用政治污染健康人權。

巴拉圭、貝里斯等十一個友邦，向ＷＨＡ提案要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」一案列入議程，但經過總務委員會及大會進行「二對二辯論」後，仍未納入本屆ＷＨＡ議程。

宣達團場外高喊：台灣不是中國

場外則有來自台灣的「二○一七ＷＨＯ宣達團」、台僑聚集在聯合國歐洲總部前廣場，高喊「Taiwan is Taiwan , not China.（台灣是台灣，台灣不是中國）」，並表達台灣盼望加入世衛體系的訴求。

在提案被否決後，陳時中來到聯合國歐洲總部前廣場，他說，相當感謝聖文森與帛琉不畏強權，願意表達正義之聲支持台灣，但他對於大會決定「感到非常失望」，因為在最高健康殿堂裡，中國和古巴不斷用政治污染健康人權。

陳時中臉色脹紅、難掩憤怒地說，中國一再提到台灣「被妥善照顧」，但沒有人可以照顧別人的健康，「自己的健康自己救！自己的國家自己戰鬥！」他強調，台灣自己奮鬥這麼久，居然還「被說妥善照顧」，他感到十分憤怒。陳時中強調，未來的路還很長，今年踏出第一步，明年一定再來，為台灣健康人權奮鬥！

向世衛遞交抗議信

陳時中也說，已經透過駐日內瓦外館遞交抗議信給世衛組織表達不滿，抗議信是根據聯合國憲章表達台灣對世界公衛醫療的貢獻，並對無法參與ＷＨＡ表達不滿。

另為向國際發聲，陳時中在ＷＨＡ開會前，召開國際記者會，他質疑，世衛拒絕援例邀請台灣出席ＷＨＡ，在ＷＨＡ的健康殿堂上，各成員是以什麼角度為出發點討論？他質問世衛組織，「健康人權是不是真正的普世價值？」

由於ＷＨＡ這次拒絕發給台灣媒體採訪證，外交人員斡旋多時，仍無法獲得，陳時中對此表示，世衛已經做錯兩件事情，一是傷害媒體第四權，二是傷害了台灣健康人權。

陳時中也說，目前沒有計畫與中國ＷＨＡ代表李斌會面，但若有機會，「我不會拒絕伸出友誼的手」。

這場國際記者會在日內瓦記者協會舉行，主辦單位原本預定直播此場活動，但在記者會開始前半小時，直播的YouTube頻道卻無預警遭到干擾斷線。在場人士推測可能遭駭客攻擊。據了解，日內瓦記者協會過去辦理直播從未遇到這個問題，活動結束後，該帳號使用恢復正常。