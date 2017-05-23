Q1加班費增10.42％ 7年同期新高

2017-05-23

4月失業率3.67％ 23個月最低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布四月失業率三．六七％，較三月下降○．一一個百分點，為近二十三個月最低、也是近十七年同月次低，失業情勢穩定。另外，今年第一季每人每月加班費平均一六八五元，為歷年同期新高，年增十．四二％，為近七年同期最大增幅，研判應是受到「一例一休」影響。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，今年第一季工業及服務業受僱員工年增八．一萬人或一．一％，增幅為近八年同期次低，略高於去年同季的一％，「一例一休」對於刺激就業的效果還要觀察；不過，第一季每人每月加班工時平均八小時，僅年增○．一小時，但每人每月加班費平均一六八五元，年增十．四二％，應該與勞基法修正後休息日加班費提高有關。

主計總處昨也公布，今年第一季工業及服務業受僱員工經常性薪資（固定月薪）平均三萬九六○七元，為歷年同期最高，年增一．五七％；第一季總薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）平均則為六萬一○○○元，也是歷年同期最高，年增二．三八％。

扣除物價漲幅後，第一季實質經常性薪資平均三萬七七○三元，年增○．七九％，還不如二○○○年的三萬七七四○元；第一季實質總薪資五萬八○六八元，年增一．五九％，同樣不如二○○○年的五萬八四四七元，實質薪資仍倒退十七年。