負評連連 政府怎能無動於衷
2017-05-23
記者曾韋禎／特稿
原應是增加勞、資雙方彈性的一例一休制，卻因蔡英文政府想討好特定社團而遭到反噬，最後不得不加碼、創造出毫無彈性的扭曲怪制。結果讓資方因成本大增而怨聲載道，更使想加班的勞工無班可加，未享勞動條件改善之利，反先蒙害；整個政府因此擔負各界罵聲，想做好事卻落得最差勁的下場。
這是蔡政府上任以來最大的震撼教育，應從中深刻體會到在野與執政的不同。遺憾的是，面對排山倒海而來的怨懟聲浪，蔡政府仍然沉溺於文青式的呢喃，故作姿態地悍拒回應基層訴求。所幸地方首長、區域立委不能迴避，一旦有人開響第一砲，當然就是萬聲響應。
一例一休怪制不只是休息日工時該檢討，複雜無比又脫離現實的休息日工資計算方式，遲早也會有人提出檢討，蔡政府還要放任勞資、世代對立，再被永無止境地煽動下去，而不予解決嗎？
做出正確的決策需要能力與運氣，面對錯誤更需要智慧與勇氣。執政甫滿一年的蔡英文政府已非生手，該面對的就要解決。否則，一例一休怪制只是開始，年金改革、前瞻基礎建設、司法改革若再有任何疏失，恐怕會提前宣判蔡政府的死刑。
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