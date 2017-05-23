學者挺工時帳戶 勞團批打假球
2017-05-23
〔記者吳柏緯／台北報導〕對民進黨立委提案修正勞基法，有勞團痛批，這樣恐使一例一休失去修法初衷，證明過去一年民進黨的勞工政策都在打假球；學者則支持工時帳戶概念，對勞資都有彈性，而若要修改「做一給四」相關法條，加班費仍應合理提高。
一例一休相關法案去年十二月通過，並從去年底開始分階段上路。對於民進黨立委主張加班工時改採核實計算等，高教工會研究員陳柏謙批評，不管是「工時帳戶」或「做一給一」，都與當初修法方向背道而馳，且傾向資方，會讓勞工持續暴露在過勞、低資的風險中。
台大國發所副教授辛炳隆則指出，他不反對工時帳戶的概念，因對勞資都有彈性，且仍有每月上限，不致過勞；但不支持改採「做一給一」的休息日加班採計方式。因若要員工休息日出勤，雇主本來就應支付較高的薪資；他說，資方在意的是增加的加班費而非採計方式，因此若真的要改，應該是修正加班費的計算金額，例如全部比照國定假日出勤，支付兩倍薪資。
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