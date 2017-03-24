看問題》拚經濟五箭 執行率是關鍵

2017-03-24

記者李欣芳／特稿

為挽救低迷景氣，向來以控制財政紀律聞名的閣揆林全一改作風，祭出前瞻基建特別預算的財政擴張政策，一口氣射出推動軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設與城鄉建設等提振台灣經濟五支箭，未來能否如他預期發揮帶動民間投資一．七兆元等效益，關鍵在於計畫的執行率。

近年來藍綠執政都提出特別預算排除公債法的舉債限制，以宣示拚經濟，但馬政府二○○九年推出四年五千億元振興經濟擴大公共建設投資計畫，因偏重在滿足地方建設需求，最後造成部分公共建設閒置或執行率欠佳，甚至產生蚊子館，苗栗馬奮館就是其中一例。

蔡政府要避免地方工程閒置或執行率欠佳，這次推出的城鄉建設以地方釋出配合款的競爭性提案作評比，雖可防止蚊子館再現，但由於五大面向的計畫龐雜，如何管考與追蹤執行率，對林內閣也是一大挑戰。

台灣景氣長期不振，關鍵在於缺乏投資，但要全面改善投資環境，吸引外商來台投資，涉及公司法等相關法令的全面鬆綁，因工程浩大，並非一蹴可幾，在景氣低迷之際，政府有必要帶頭投資，扮演火車頭的角色。

去年五二○上任之初，林全以控制財政紀律為由，對外界建議採取擴張性財政政策刺激景氣持保留態度，但因當前景氣復甦緩慢，蔡總統經與林揆商議後，決定以擴大公共建設的財政手段，挽救低迷經濟，這也是從善如流，回應各界的建言與期待。

為了台灣經濟往前走，啟動國家轉型，林全堅持踏出了關鍵的一步。提振台灣經濟五箭齊發，能否奏功，全民等著看。