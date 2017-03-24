前瞻基建成敗 學者：須有效帶動民間投資

2017-03-24

梁國源：思考創造外部效應

〔記者王孟倫、鄭瑋奇、林曉雲、楊綿傑／台北報導〕行政院昨天大手筆端出八千八百億元預算的前瞻基礎建設，元大寶華研究院長梁國源認為，對國內短期性經濟絕對有幫助，但政府必須要思考如何創造外部效應、帶動多少民間投資，然後把整體經濟帶起來。

孫明德：基礎建設早就該做

「基礎建設早就該做了，現在反而有點晚！」台經院景氣預測中心主任孫明德說，兩年多前就已公開呼籲政府要投入基礎建設，尤其當初景氣比較差，這類建設帶動經濟成長的效果會更好。

不過，孫明德也提出兩項質疑，一是為何是這些產業或建設項目，有仔細一一評估、做好成本效益分析嗎？所謂帶動民間投資一．七兆元，是如何算出來的？二是政策表達與說明，這部分政府應該可以再加強些，否則政策效果會打折扣。

輕軌捷運 張勝雄籲國車國造

軌道建設佔此次特別預算中近半、逾四千億元，淡大運管系教授張勝雄認為，其中的鐵路立體化雖有助土地運用，但對鐵路本身有害無利，路線容量降低，維護成本增加，恐怕像把錢丟到水裡；倒是縣市輕軌捷運，若政府有訂定出全台整體統一的輕軌規範，最後促成「國車國造」、發展整體產業的構想，確實大有可為。

他舉例，基隆—南港要引進輕軌Tram-train系統，就是看好能延伸進基隆市區的未來性，讓民眾直接搭輕軌就能前往台北，省去目前須轉乘到基隆火車站的麻煩。

對於大台中地區山海線計畫暨彩虹線系統，張勝雄建議配合台中區域鐵路通勤，在彩虹線位置建造一個列車駐車廠。山海線甚至應做一條支線延伸到苗栗高鐵站，讓六十萬台中海線居民也可直接往北到苗栗搭高鐵。

水資源建設 林國峰盼勿急就章

至於二千五百億元水資源環境建設，台大土木系教授林國峰認為，過去扁、馬政府時期很多大計畫都是喊口號，很難看到實際績效。他呼籲，水資源建設等需要一段時間的專家仔細調查評估，不能急就章。

王塗發：能否落實是最大挑戰

台北大學經濟系教授王塗發則認同這些是國家需要發展的面向，但最大挑戰是能否落實，例如新版電業法仍是為台電量身訂做，未真正的自由化，很難吸引投資，達到政府所說的龐大效益。

數位建設 武東星促先強固資安

至於政府擬在五面向投入四百六十億元的數位建設，興大教授武東星認為是難得一見的全方位經濟隱形動力，從製造產業到庶民經濟與文創都可受惠，也是台灣落實為智慧島的關鍵。不過，他也提醒，推動智慧生活環境的前提，是要有更強固的資訊安全基礎建設。

人工智慧 林一平建議組國家隊

前國科會副主委、交大教授林一平認為，成功的關鍵在於招募優秀人才進入政府和產業，從事資安、寬頻、智慧城市等建設。他並建議，人工智慧有必要組成國家隊，集中資源打造平台，由科技部負責，結合經濟部和教育部，引導網通大廠與政府合作，才不會變成一盤散沙。