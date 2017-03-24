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前瞻基建》城鄉建設補助 縣市提案 部會評比

2017-03-24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動前瞻基礎建設計畫，將補助各縣市推動城鄉建設，四年內投入一三七二億元特別預算，推動十類工程，全面改造社區生活據點，包括至少要新增四萬個停車位，完成一千公里道路更新與二七五○所中小學校修繕整建，未來並將開放各縣市提案，由部會評比，競爭中央補助。

政務委員張景森說，為避免城鄉計畫浮濫、出現蚊子館或浪費，城鄉建設不會補助土地款，地方須提供土地，並提出配合款。且城鄉建設為競爭型計畫，各縣市須提出建設計畫，由中央視計畫優劣決定補助項目。

張景森說明，城鄉建設的願景，是選擇切合真實需求的建設項目，讓人民有感，並彰顯地域風格、創造認同，四年將投入一三七二億元，全面改善城鄉據點。

城鄉建設有十大工程，包括改善停車問題、提升道路品質、城鎮之心工程、開發在地型產業園區、文化生活圈建設、校園社區化改造、公共服務據點整備、營造休閒運動環境、建設客家浪漫台三線及原民部落營造等。

具體目標是新增四萬個以上停車位；完成一千公里的道路更新工作，品質要達先進國家的設計水準，同時修建三九○公里的人行道。

政院也要完成四十個中小型城鎮的「城鎮之心」公共建設，帶動中小城鎮中心的商業服務機能復興，包括一○一七棟公有危險建築的補強或重建，也要完成二千個Ｃ級長照據點整備，三一五處部落文化健康站，完成二七五○所中小學校修繕整建。

政府也規劃開發廿處地方型產業園區，促進地方經濟及就業；完成二三○個地方文化設施的整備；完成四百公里自行車道新闢及改善、兩百公里客家自然步道串聯、兩百處地方運動場館改善；並強化客家及原住民地區的社區營造。

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  • ▲政院推出前瞻基建計畫，為避免城鄉計畫浮濫、出現蚊子館或浪費，將不補助土地款，而是由地方提供土地，並提出配合款。圖為位於苗栗縣花五千萬元打造卻門可羅雀的「馬英九奮鬥館」，被視為地方蚊子館的代表作之一。（資料照）

    ▲政院推出前瞻基建計畫，為避免城鄉計畫浮濫、出現蚊子館或浪費，將不補助土地款，而是由地方提供土地，並提出配合款。圖為位於苗栗縣花五千萬元打造卻門可羅雀的「馬英九奮鬥館」，被視為地方蚊子館的代表作之一。（資料照）

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