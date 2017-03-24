前瞻基建》38項軌道建設 料將帶動7千億產值
2017-03-24
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院將向立法院提出八八二四．九億元的前瞻基礎建設特別預算，其中卅八項軌道建設四二四一．三三億元，占近半數，若加計年度預算，軌道建設八年總經費高達九五五八．六三億元，交通部長賀陳旦昨表示，軌道建設包括基隆輕軌、阿里山森林鐵路隧道計畫等，預估可帶動國內產值約七千億元。
軌道建設納入特別預算金額最大的高雄捷運延伸環線，編列八五六．四九億元，這次各縣市首長與地方民代積極爭取地方的軌道建設，民進黨立委劉世芳等人積極爭取高雄第三條捷運黃線，獲政院採納。
不過，宜蘭民代力爭的北宜直鐵與屏東綠營公職爭取高鐵延伸到屏東則都落空，政院只編北宜鐵路提速工程規劃與環境評析經費一千二百萬元，及高鐵延伸屏東案站址規劃作業八百萬元。
賀陳旦表示，軌道建設有五項主軸，分別是高鐵、台鐵連結成網，強化台鐵與高鐵轉乘服務；台鐵升級和改善東部服務，完成環島鐵路電氣化路網，改善票務系統等；既有鐵路立體化或通勤提速；都市推捷運；中南部觀光鐵路。另為帶動相關產業發展，將研擬建設軌道研發驗證中心。
這卅八項軌道建設計畫，包括花東鐵路雙軌電氣化計畫、台鐵票務系統整合再造計畫、成立軌道技術研究暨驗證中心、台南及桃園市區鐵路地下化、嘉義市區鐵路高架化、多個縣市捷運與輕軌、恆春與東港觀光鐵道計畫、阿里山森鐵四十二號隧道計畫等。
林全表示，軌道建設希望高鐵與台鐵連結成網，因此台鐵要升級，例如花東雙軌化一定要做，晚做不如早做，而除雙鐵之外，再加上捷運，盼發揮一加一加一大於三的效果。
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