前瞻基建挨批綁樁 林全：建設不分藍綠

2017-03-24

以VR園區設在高雄為例 效益可達全國

〔記者李欣芳、賴筱桐、葛祐豪、黃鐘山、簡惠茹、洪瑞琴／綜合報導〕行政院昨通過前瞻基礎建設計畫，針對五大建設編列特別預算八年、八八二四億元，但有國民黨立委質疑是為選舉綁樁，資源分配藍綠有別。行政院長林全對此表示，他沒有算什麼藍營、綠營，要算一定算不清楚，他「顧到公平、顧到效率、顧不了藍綠分配資源在哪裡！」至於很多人問說：「有沒有綁樁？」他坦言這很麻煩，但還是要做！

質疑者舉例指出，軌道建設多數項目集中在民進黨執政縣市，例如高雄與台南的捷運等建設，反觀國民黨執政的新北市希望延伸或擴充的建設都沒有被納入。

陳菊：平衡區域發展 新政府說到做到

林全則說，建設不要分藍綠去解釋，若有人要這樣解釋，他也沒有辦法。政府只有一個中心思想，就是這些建設都是遲早要做的，他的工具有限，只能做到這些。

林全說，前瞻基礎建設的城鄉建設是由各縣市提案的競爭型計畫，也有很多普及到各地的建設，像VR園區設在高雄，但效益可達到全國，怎麼能算是高雄的建設？

高雄市此次獲得一七五八億元特別預算補助佔最高，市長陳菊指出，感謝行政院對高雄建設的充分支持，見證新政府對平衡國家區域發展「說到做到」，市府將盡最大努力，以最快速度進行後續規劃工程，打造高雄未來數十年發展與轉型的基盤。

三環三線延伸未納入 朱立倫：續爭取

新北市政府針對軌道建設提案兩大項，包括三環三線及其延伸計畫、鐵路立體化及捷運化，結果僅三鶯線、淡海與安坑輕軌等三條捷運被納入。市府對此感到不滿，市長朱立倫說，三環三線其中三個已核定的「老計畫」，有獲得中央支持，「那個好像不算前瞻吧！」市府較關心的是三環三線的延伸系統，南環線、北環線、萬大二期，這次沒有被納入，將繼續爭取。他並說，前瞻計畫事關台灣未來八到十年，尤其是三環三線延伸計畫很重要，雙北會一起努力。

台南市獲核定計畫包括「沙崙綠能科學城」、「台南鐵路立體化延伸至善化計畫」、「台南市大眾捷運系統府城橫貫線（綠線）及中華環線（藍線）等二項軌道建設新興計畫」與「水環境」建設等，市長賴清德表示，重要基礎建設將讓南市脫胎換骨，更上層樓，成為值得投資的城市。

台中市雖然只分到二三○億元，但台中市政府爭取的「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設，均獲政院納入。市長林佳龍表示，感謝中央支持，盼盡快為台中奠定快速發展的基礎。

宜蘭要11項 只獲北宜鐵提速評析經費

宜蘭縣政府共爭取十一案重大建設，但是最後只獲編北宜鐵路提速工程規劃與環境評析經費一千二百萬元，縣長吳澤成發表聲明表示尊重，他指出，包含北宜直鐵高架捷運化建設計畫，未來規劃確定並通過環評後，中央應會繼續編列相關工程經費。