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西敏橋下拍照 轉身赫見血人

2017-03-24

〔編譯張沛元／綜合二十二日外電報導〕那是個安靜春日午後，路透攝影記者邁爾維爾在英國倫敦市中心國會大廈附近為脫歐新聞拍照；時值當地時間二十二日午後二時四十分左右，他佇立於西敏橋下、隔著泰晤士河與國會大廈相望的南岸，突然聽到背後傳來重物落地的巨響，轉身便看到一個男子倒臥在離他不遠的地上，頭部汩汩流出大量鮮血。

飛車衝撞 女墜河獲救

稍早，三十四歲、來自英格蘭中部拉格比鎮的男子里昂與同事走在西敏橋上，一輛汽車撞上人行道邊欄後朝他們衝來；里昂嚇得彈跳到車道上，以為駕駛心臟病發，心想車子撞橋後大概會停下來，未料駕駛卻繼續往前開，刻意輾過人行道上的好幾人；里昂在驚駭中目擊這場大屠殺，最後才回過神來協助一名受傷女子。當時還有一名女子疑似為了閃避汽車，從橋上掉進泰晤士河中，所幸她最後被救起，奇蹟生還。

在現場經營書報攤的七十歲老婦赫瑞爾說，她聽到汽車衝向國會大廈外柵欄的聲音，一開始還以為是出車禍；等到又傳來幾聲槍響，「我才知道出大事了」。當時正準備前往國會的工黨女國會議員克雷一路上遇到四十人邊跑向她邊叫她「回頭，發生槍擊案」，到處都是警車與救護車，「非常嚇人」。

當局在案發後迅速封鎖倫敦政治中心與疏散人群，六輛紅色大巴被棄置西敏橋上，一旁還有兩輛空無一人的黑色計程車，車內沒有乘客、沒有駕駛，橋上也沒有行人。

和雙親被困在觀景摩天輪「倫敦眼」三個小時的美國十六歲學生哈欽森說：「我想我不會再回來倫敦眼了，但我認為倫敦是個好地方，不應該被一次事件所破壞」。

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  • 倫敦恐攻兇嫌駕車在西敏橋上衝撞路人，造成多人受傷。圖為一名婦女在橋上救助傷者。（路透）

    倫敦恐攻兇嫌駕車在西敏橋上衝撞路人，造成多人受傷。圖為一名婦女在橋上救助傷者。（路透）

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