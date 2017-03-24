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英雄！議員衝回現場 浴血搶救警察

2017-03-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國國會外廿二日驚現恐怖攻擊，四十八歲英警巴默（Keith Palmer）遇刺後不治。但他受傷消息傳出時，國會議員艾伍德（Tobias Ellwood）無視警方避難指示，反而奔往現場，不顧臉、手染血實施急救，儘管最終無力回天，仍為這起令人震驚的悲劇增添幾許人性光輝，被媒體與同僚譽為英雄。

手壓傷口 進行人工呼吸

案發時，巴默人在國會門口執勤，遭持刀兇嫌刺傷。艾伍德也在恐攻現場，得知上述消息後，沒有依指示避難，卻掌握巴默地點並前往協助；抵達後，儘管在場有救護人員、醫師和警察，穿西裝的他主動跪著為巴默進行口對口人工呼吸，還用手壓其胸膛傷口試圖止血，直至救護車趕到。艾伍德賣力急救到自己額頭抹血卻渾然不知，巴默送醫後，艾伍德仍然情緒激動，現場警員則在旁安慰。

身兼外交部副國務大臣的艾伍德事後受訪談到當初狀況，研判未能救活的巴默當時「早已失血過多，且有多處傷口，手臂下方與背部都有」。

胞兄峇里島恐攻罹難

艾伍德過去在北愛爾蘭、科威特、波士尼亞等地服役六年，官拜英國「皇家綠衣軍」上尉。他也是十五年前印尼峇里島爆炸案的罹難者家屬，在二○○二年十月十二日，艾伍德的胞兄強納在峇里島參加學術會議，卻遇上恐攻案而喪命，年僅卅九歲。有過這起切身之痛，加上軍旅背景，都促使他奮不顧身救人，英勇染血畫面令國會同僚動容，連工黨領袖柯賓都讚揚他為國會議員的榜樣，封他為「英雄」。

除了艾伍德，位於事發地點週邊的聖湯瑪斯醫院（St. Thomas Hospital）員工聽聞攻擊案後，也紛紛帶著診察工具與救護用品，主動衝往現場協助，讓全英國醫護工作人員引以為豪。

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  • 保守黨議員艾伍德。（美聯社）

    保守黨議員艾伍德。（美聯社）

  • 四十八歲員警巴默二十二日在國會恐攻中遭兇嫌刺傷，當時下議院保守黨議員艾伍德急奔現場，為他實施急救；儘管最終無力回天，仍為這起悲劇增添幾許人性光輝。（美聯社）

    四十八歲員警巴默二十二日在國會恐攻中遭兇嫌刺傷，當時下議院保守黨議員艾伍德急奔現場，為他實施急救；儘管最終無力回天，仍為這起悲劇增添幾許人性光輝。（美聯社）

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