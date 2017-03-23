傳統領域爭議 知本球場不蓋了
〔記者黃明堂、吳柏緯／綜合報導〕已經動工的台東知本棒壘球場，因涉及原住民傳統領域爭議，在卡大地布部落反對下，台東縣政府昨宣布停止興建！
卡大地布部落有異議
知本棒壘球場所在地是知本綜合遊樂區（通稱捷地爾）的一小部分，位於新知本橋下，捷地爾近三百公頃土地閒置卅二年後，去年十一月十六日動土蓋棒壘球場，總經費六百卅四萬五千元。不料，動工隔天部落族人即主張位於傳統領域，應經部落同意，最終因經營權歧見而破局。
台東縣府釋善意協商
台東縣教育處長劉鎮寧指出，球場用地是原民會傳統領域調查成果範圍之內，不過簡易棒球場不是「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」所規範的「開發行為」，並不需要取得部落同意。
經營權歧見宣告破局
得知部落異議後，縣府不斷釋出善意，包括不會有開發行為、優先僱用在地人、對部落有回饋機制等。但部落又提出經營球場的訴求，事涉專業縣府無法接受，一度允組管理委員會邀部落共管，但也不被接受，終告破局。
部落主席林金德說，部落原本同意建球場，但希望得到一個在地人能使用球場，並由部落管理，縣府卻要做為職棒移訓基地，並由廠商經營，純屬商業行為，在地人用不到，這樣的球場不蓋最好。
卡大地布數年前也以傳統領域為由，數度反對遷葬原漢共用第六公墓改建公園，工程因此拖延多年，最後依原住民要求改為追思文化園區，工程得以續行。這次球場爭議，考量預算有執行時程的壓力，縣府快速決定終止工程。
原民會土管處副處長謝亞杰說明，原基法規定發電廠、殯儀館等在內的十一種類型開發案，需由地方主管機關召集關係部落諮商，徵求部落同意。其他案件，則須做完整調查報告後，送交原民會通過，才能啟動原民部落的諮商及同意等程序。
原住民青年陣線成員撒丰安指出，卡大地布之所以能夠使台東縣政府打消興建的念頭，與劃設辦法無關。關鍵在於他們是一個強壯的部落，很清楚自己的權利，也熟悉法條，才能與縣政府斡旋。
撒丰安表示，開發案多從外來開發者的心態著眼，忽視部落的主體性與意見，若用本案質疑妨礙原民部落建設，並不公平。
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標題：傳統領域爭議 知本球場不蓋了
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