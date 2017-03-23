浪漫台三線啟動 估增282億觀光收益

2017-03-23

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實蔡英文總統「浪漫台三線」政見，行政院昨召開「台三線客庄浪漫大道治理平台」首次會議，整合跨部會及縣市逾百項計畫，投入八十二．一二億元，宣示全力打造國家級台三線客庄浪漫大道。其中並獲政院前瞻基礎建設計畫挹注逾廿五億元，預估帶動超過九百名青年返鄉、超過二千六百個就業機會，增加地方約二百八十二億元觀光收入。

整合逾百項計畫 將投入82億預算

台三線客庄浪漫大道第一階段四年計畫，自一○五年度開始到一○八年度計一百多項計畫，預算規模五十六．四八億元，另配合前瞻基礎建設計畫，行政院自一○六年到一○九年已匡列廿五．六四億元中央特別預算挹注，後續將逐年進行滾動式檢討調整。

客委會表示，第一階段主要為進行以客庄三慢（慢食、慢遊、慢活）為特色的軟硬體基礎建設，包含台三線客庄文史資料調查整理及叢書出版，音樂、文學及藝術村打造，自然與人文景觀、空間環境優化改造，及便捷的複合式交通路網串連，配套推動文創、新農業、青創、產業聚落及文化生態旅遊等計畫。

行政院表示，「台三線客庄浪漫大道治理平台」轄下分設人文形塑、環境整備及產業發展三個行動小組，將以區域聯合治理概念與文化生態旅遊核心策略，運用創新的鄉村發展模式，連結文化鏈及產業鏈，建構客庄示範鄉村社區，後續更將推廣至高屏六堆、花東縱谷等其它客庄區域。

客委會產業經濟處處長吳克能說，估計四年可吸引一千四百萬國內外人次的觀光客，客委會並規劃在竹北、竹東建造音樂村和藝術村，策動在地藝術家駐村創作，與社區居民分享。