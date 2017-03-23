前瞻基建拚經濟 林全：發揮點火效果
8年8800億特別預算 政院今將通過特別條例草案
〔記者蘇永耀、李欣芳／台北報導〕為宣示拚經濟，行政院院會今將通過「前瞻基礎建設計畫特別條例草案」，院長林全將宣布提出總額逾八千八百億元的八年特別預算案。林揆昨強調，政府將以此展現決心，發揮「點火效果」，引導民間投資進來；他還說，政府會先展現執行力，未來如果還有新增計畫，再編列特別預算也才不會受到質疑。
不會超過公債法舉債上限
前瞻基礎建設計畫共分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大面向，政院先前已宣布逾二五○七億元的水環境建設、二四○億元的綠能建設與四六○億元的數位建設，今天將再公布約四千四百四十億元、多達卅六項的軌道建設，與一千二百億元的城鄉建設。
林全昨與媒體高層餐敘時也說明這項從去年下半年開始籌劃的特別預算案，對於提出八年八千八百億元，他認為以目前中央政府每年約近兩兆元的預算規模，平均一年約增加一千一百億元，不會超過公債法的舉債上限，國發會則估計約可增加ＧＤＰ百分之○．七。
至於為何要編列特別預算？林全說，光從金額看，年度預算的確已能容納，但對現在已經執行的計畫，一方面透過編列特別預算，讓其加速進行，另外就是新增計畫，透過特別預算能有明顯的目標，讓人民瞭解政府的施政主軸。而且原本正在執行的計畫納入特別預算，年度預算騰出的空間也才能納入其他新增計畫，初步統計，這些正在執行計畫佔特別預算百分之十四，約一千多億元。
在執行面，林全表示，由於是特別預算，約以兩年為期，而過去政府編列特別預算常是「空白授權」，但這次特別預算的新增計畫，除非是已經通過例如嘉義市鐵路高架化、基隆輕軌系統等，有的新增計畫可能就只先編列少許的規劃經費。
納入高雄捷運新環線、台中山手線
至於政院今將說明的城鄉建設，林全坦言，這是考量到立委的需求，但他強調，政院提出的城鄉建設除要有亮點，也會採取「競爭型計畫」作法，先訂出經費與原則，但不指定是哪個地區，地方提出規劃後，由中央主管機關以透明程序決定，避免綁樁之虞。
在軌道建設方面，據指出，包括高雄捷運新環線（黃線）、台中山手線環狀鐵路都納入，分別編列八百五十億元、五十七億元。
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標題：前瞻基建拚經濟 林全：發揮點火效果
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