小檔案》完善我國留才環境方案
2017-03-23
為延攬及吸引外籍人才來台工作及生活，填補國內人才及技術缺口，促進經濟朝高科技、高附加價值方向轉型，國發會去年六月起透過舉辦座談會、線上問卷調查、整理各研究及調查報告等方式，彙整問題並研擬解決對策，提出「完善我國留才環境方案」，並在去年十月經行政院核定通過。
這項方案初步規劃推動期程為三年，從簽證、工作、居留、金融、稅務、保險及國際生活等七大面向著手，希望解決延宕多年無法解決的留才問題。舉例來說，立院通過的國籍法修正案，外籍人士申請歸化我國籍時，有條件允許其免放棄原國籍，只是居留面向的一項配套措施，其他有關金融、稅務、保險等面向問題，仍需跨部會推動相關法規鬆綁及行政配套措施，並由國發會執行管考作業。（記者蘇永耀）
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