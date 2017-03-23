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延攬國際人才 科技業︰待遇、稅賦優惠是關鍵

2017-03-23

〔記者陳永吉、卓怡君、吳柏軒／台北報導〕對於政府推動修正「國籍法」，鬆綁各領域高專人才經審核通過者，可有條件允許雙重國籍，台灣科學工業園區同業公會秘書長張致遠昨表示，對於外籍人才來說，留在台灣工作最大誘因就是待遇所得高、公司具有發展前景、稅賦優惠等，這才是真正實惠有利的條件。

張致遠表示，國籍法的修正，僅能解決少部分問題，雖有助於想要獲得台灣國籍的外籍人士，但這畢竟只是少數。

生技產業樂觀看待此一法規通過，不過也有人吐槽，以目前的氛圍，生技業除了「愛台灣」的人之外，沒有人敢來。不願具名的生技公司老闆表示，國籍法修正後，雖有利於吸引國際人才來台，但從資本、規模、野心到政府支持，台灣完全不如鄰近的韓、中、港、新加坡等地，尤其在政府支持方面，現在還是防弊為主，在這種氛圍下，是不會有人要歸化台灣籍的。

學界多表示贊同 甚至認為「開放太慢」

政府為延攬國際人才，祭出可享雙重國籍等多項開放措施，學界多表示贊同，甚至認為「開放太慢」。

清華大學校長賀陳弘說，以大學教職為例，台灣薪資偏低，但有較好的退休保障，健保制度也對外籍人士有吸引力，還有簽證方便誘因，若外籍教授居留五年便可歸化我國，有助吸納高專人才。

台灣科技大學校長廖慶榮呼籲社會要有胸襟，外籍優秀人才來台或許佔走一個工作，但可能創造五個工作，對整體發展有幫助。

擁有體育專長的台灣師範大學學務長張少熙認為，台灣人才外流嚴重，像體育選手，會選擇待遇好的國家，台灣只能撈到後端選手，建議留才的問題核心要放在「經濟」。

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  • 台灣科學工業園區同業公會秘書長張致遠昨表示，對於外籍人才來說，留在台灣工作最大誘因就是待遇所得高、公司具有發展前景、稅賦優惠等。（資料照）

    台灣科學工業園區同業公會秘書長張致遠昨表示，對於外籍人才來說，留在台灣工作最大誘因就是待遇所得高、公司具有發展前景、稅賦優惠等。（資料照）

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