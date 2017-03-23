延攬國際人才 科技業︰待遇、稅賦優惠是關鍵
2017-03-23
〔記者陳永吉、卓怡君、吳柏軒／台北報導〕對於政府推動修正「國籍法」，鬆綁各領域高專人才經審核通過者，可有條件允許雙重國籍，台灣科學工業園區同業公會秘書長張致遠昨表示，對於外籍人才來說，留在台灣工作最大誘因就是待遇所得高、公司具有發展前景、稅賦優惠等，這才是真正實惠有利的條件。
張致遠表示，國籍法的修正，僅能解決少部分問題，雖有助於想要獲得台灣國籍的外籍人士，但這畢竟只是少數。
生技產業樂觀看待此一法規通過，不過也有人吐槽，以目前的氛圍，生技業除了「愛台灣」的人之外，沒有人敢來。不願具名的生技公司老闆表示，國籍法修正後，雖有利於吸引國際人才來台，但從資本、規模、野心到政府支持，台灣完全不如鄰近的韓、中、港、新加坡等地，尤其在政府支持方面，現在還是防弊為主，在這種氛圍下，是不會有人要歸化台灣籍的。
學界多表示贊同 甚至認為「開放太慢」
政府為延攬國際人才，祭出可享雙重國籍等多項開放措施，學界多表示贊同，甚至認為「開放太慢」。
清華大學校長賀陳弘說，以大學教職為例，台灣薪資偏低，但有較好的退休保障，健保制度也對外籍人士有吸引力，還有簽證方便誘因，若外籍教授居留五年便可歸化我國，有助吸納高專人才。
台灣科技大學校長廖慶榮呼籲社會要有胸襟，外籍優秀人才來台或許佔走一個工作，但可能創造五個工作，對整體發展有幫助。
擁有體育專長的台灣師範大學學務長張少熙認為，台灣人才外流嚴重，像體育選手，會選擇待遇好的國家，台灣只能撈到後端選手，建議留才的問題核心要放在「經濟」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 英國國會恐攻 台灣遊客現場直擊影片曝光
- 張鈞甯不怕封剩女 和前CEO男友的關係是...
- 鋒面通過北部濕涼 週六冷氣團來襲下探12度
- 自由廣場》只因為很台 所以要攔查
- 北韓又射彈 一升空就失敗
- 去年EPS 仲琦1.99元 漢平5.64元
- 墾丁音樂季 售票、訂房減半業者苦
- 青年翻轉農村 地利小食行銷將軍農產
- 台超辣護理師菲律賓爆紅 台商笑稱實踐新南向
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 英議會外攻擊事件 歐盟表達攜手對抗恐攻
- 胃袖狀切除術 胖司機享瘦交女友
- 周興哲獅城「染黃」 憶少年十八相送
- 殷仔6K挨2轟 教頭仍按讚
- 《健康充電站》心臟病衛教講座
- 不走傳統讀寫教學 這家幼兒園招生年年額滿
- 好煩惱!6成台灣男人30歲前就掉髮
- 曲球3079轉 菅野驚艷大聯盟
- 〈國際現場〉西爾斯百貨恐倒閉
- 岡山籃籗會擺攤抽號碼牌 擠爆岡農玻璃門
- 搶進公幼 教局限一幼兒報一所
- 停工玩遊戲1週！ 公司下令違者直接開除
- 暫定濕地變垃圾場 議員憂陸域化
- 失智症防治網 個案管理照護
- 腳底痛不是筋膜炎 靜脈曲張惹的禍
- 參與ＷＨＡ 李大維：絕不悲觀
- 2017年F1賽季預覽
- 蘋果AMOLED手機 LGD最快明年供貨
- 大廟興學10週年 台江人新歌發表
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 不願都更家門被封 屋主︰市府是小偷
- 印度工人不按規矩抓捕 害老虎一命嗚呼
- 周嘉麗因病感悟 勾2男籲愛要及時
- 亞歷鮑德溫 化聲賤嘴萌娃
- 科技股抵消跌幅 美股4天來首次上揚
- 5個有1個漏 家戶漏水馬桶最多
- 慶安宮雙喜臨門 健康杯限量送
- 軍人年改版本 政院拚下月送立院
- 性侵報案率遽降25％ LA警方開始擔心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：延攬國際人才 科技業︰待遇、稅賦優惠是關鍵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分