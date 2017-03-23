6領域外國人才 居留5年可歸化
高專人才認定標準 明公布施行
〔記者陳鈺馥／台北報導〕為延攬優秀外國專業人才來台，行政院去年十月核定「完善我國留才環境方案」，其中一項配套措施是立院去年十二月三讀通過「國籍法部分條文修正案」，有助我國利益之高級專業人才申請歸化，無須喪失原有國籍，內政部週五將公布施行「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，納入科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他（民主、人權、宗教）等六大領域，未來符合認定標準的高級專業人才，只要在台居留滿五年，即可申請歸化我國國籍。
國籍法已修正 可保留原本國籍
至於中國及港澳人士，內政部官員指出，並不在開放之列。兩岸條例第十七條規定，受僱在台工作的中國人士，依法申請在台從事商務或工作居留，最長為三年。此外，得基於政治、經濟、社會、教育、科技或文化之考量，專案許可中國人士在台長期居留，申請居留的類別及數額，得予限制。
另據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第十七條規定，港澳居民須在特殊領域之應用工程技術有成就，或具有專業技術能力，經核准後，才能申請在台居留。
內政部即將公布的認定標準，納入科技、經濟、教育、文化及藝術、體育、其他（民主、人權、宗教）等六大領域，舉例來說，科技領域的高專人才，是指在奈米光電、資通訊、通傳、自動化系統整合、高精密感測等技術上，或生科、能源節約、尖端基礎研究、國防及軍事戰略上，具有獨到才能或傑出研發設計的人。在經濟領域，則盼吸引具產業關鍵技術、產品關鍵零組件、有獨到專業技能的人才，來促進產業升級。
推動五加二 納入虛擬實境等人才
據了解，為加速推動「五加二」創新產業政策，認定標準也納入人工智慧、物聯網、擴增實境、區塊鏈、虛擬實境、機器人、積層製造等前瞻科技的高專人才。
內政部指出，具外國人身分者，在台居留滿五年，每年居住滿一百八十三天，具備生活保障無虞、無犯罪紀錄，符合六大領域的人才皆可申請歸化，經審查會認定通過即歸化成功，也不會喪失原本國籍。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 英國國會恐攻 台灣遊客現場直擊影片曝光
- 張鈞甯不怕封剩女 和前CEO男友的關係是...
- 鋒面通過北部濕涼 週六冷氣團來襲下探12度
- 自由廣場》只因為很台 所以要攔查
- 北韓又射彈 一升空就失敗
- 去年EPS 仲琦1.99元 漢平5.64元
- 墾丁音樂季 售票、訂房減半業者苦
- 青年翻轉農村 地利小食行銷將軍農產
- 台超辣護理師菲律賓爆紅 台商笑稱實踐新南向
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 英議會外攻擊事件 歐盟表達攜手對抗恐攻
- 胃袖狀切除術 胖司機享瘦交女友
- 周興哲獅城「染黃」 憶少年十八相送
- 殷仔6K挨2轟 教頭仍按讚
- 《健康充電站》心臟病衛教講座
- 不走傳統讀寫教學 這家幼兒園招生年年額滿
- 好煩惱!6成台灣男人30歲前就掉髮
- 曲球3079轉 菅野驚艷大聯盟
- 〈國際現場〉西爾斯百貨恐倒閉
- 岡山籃籗會擺攤抽號碼牌 擠爆岡農玻璃門
- 搶進公幼 教局限一幼兒報一所
- 停工玩遊戲1週！ 公司下令違者直接開除
- 暫定濕地變垃圾場 議員憂陸域化
- 失智症防治網 個案管理照護
- 腳底痛不是筋膜炎 靜脈曲張惹的禍
- 參與ＷＨＡ 李大維：絕不悲觀
- 2017年F1賽季預覽
- 蘋果AMOLED手機 LGD最快明年供貨
- 大廟興學10週年 台江人新歌發表
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 不願都更家門被封 屋主︰市府是小偷
- 印度工人不按規矩抓捕 害老虎一命嗚呼
- 周嘉麗因病感悟 勾2男籲愛要及時
- 亞歷鮑德溫 化聲賤嘴萌娃
- 科技股抵消跌幅 美股4天來首次上揚
- 5個有1個漏 家戶漏水馬桶最多
- 慶安宮雙喜臨門 健康杯限量送
- 軍人年改版本 政院拚下月送立院
- 性侵報案率遽降25％ LA警方開始擔心
標題：6領域外國人才 居留5年可歸化
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email