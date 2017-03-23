科技部長：盡洪荒之力留住台積電

2017-03-23

〔記者吳柏緯／台北報導〕日前傳出台積電因為南科高雄園區路竹基地的環評作業不及，加上台灣電力後續穩定不佳等問題，打算赴美設置晶圓廠，發展三奈米先進製程。科技部長陳良基昨於立院備詢時表示，會盡洪荒之力把台積電留在台灣，也透露行政院長林全關注此事，已指示將該案列管，每月追蹤進度。

陳良基指出，與台積電間的溝通管道一直相當暢通，這個消息傳出後，也立刻與董事長張忠謀通電話，確認台積電投資以台灣優先，目前沒有赴美投資計畫。

陳良基強調，科技部的任務是提供廠商良好的發展空間，對於台積電需求，將全力協助，積極協調地方政府與相關部會，就用水、用電、土地等環評因素預先規劃，「窮洪荒之力」將台積電留下；日前和行政院長林全說明後，林全也答應要將這個案子列管，每月追蹤進度。