| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國會恐攻5死40傷 疑亞裔男行兇遭擊斃
 首頁 > 焦點

科技部長：盡洪荒之力留住台積電

2017-03-23

〔記者吳柏緯／台北報導〕日前傳出台積電因為南科高雄園區路竹基地的環評作業不及，加上台灣電力後續穩定不佳等問題，打算赴美設置晶圓廠，發展三奈米先進製程。科技部長陳良基昨於立院備詢時表示，會盡洪荒之力把台積電留在台灣，也透露行政院長林全關注此事，已指示將該案列管，每月追蹤進度。

陳良基指出，與台積電間的溝通管道一直相當暢通，這個消息傳出後，也立刻與董事長張忠謀通電話，確認台積電投資以台灣優先，目前沒有赴美投資計畫。

陳良基強調，科技部的任務是提供廠商良好的發展空間，對於台積電需求，將全力協助，積極協調地方政府與相關部會，就用水、用電、土地等環評因素預先規劃，「窮洪荒之力」將台積電留下；日前和行政院長林全說明後，林全也答應要將這個案子列管，每月追蹤進度。

廣告
  • 科技部長陳良基昨於立法院備詢表示，台積電已說投資以台灣為優先。（記者羅沛德攝）

    科技部長陳良基昨於立法院備詢表示，台積電已說投資以台灣為優先。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台積電 科技部長 陳良基
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：科技部長：盡洪荒之力留住台積電


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.