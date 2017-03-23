一例一休效應不明 2月失業率未減反升
2017-03-23
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布二月失業率三．八五％，較一月上升○．○七個百分點，較去年同月則下降○．○一個百分點，已連續四個月較去年同月下降，失業情勢漸趨穩定。另，由於年終獎金入帳，一月受僱員工平均總薪資達九萬三一四四元，但經常性薪資僅三萬九六七九元；扣除物價漲幅後，實質薪資倒退十七年。
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，二月失業率較一月上升，主因受到春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，調整季節因素後失業率下降，失業情勢漸趨穩定。至於「一例一休」的影響，長遠來看，就業應該會增加，因為輪班有很多限制，企業要維持目前營運需增聘人力，加班費及工時也會受影響；但短期內一例一休效應較不明顯，還要觀察一段時間。
主計總處調查，二月就業人數一一三○．七萬人，較一月減少一．三萬人；失業人數四十五．三萬人，增加八千人。
按年齡層觀察，青年失業問題最嚴重，廿至廿四歲失業率十二．五七％最高，較一月上升○．二二個百分點；十五至十九歲失業率九．六五％次之，下降○．一一個百分點；廿五至廿九歲失業率六．七一％，上升○．一三個百分點。
主計總處同時公布，一月工業及服務業受僱員工經常性薪資（固定月薪）三萬九六七九元，年增一．三七％；加計非經常性薪資（獎金、紅利及加班費等）五萬三四六五元，平均總薪資（含經常性薪資及非經常性薪資）九萬三一四四元，年增廿三．六六％，主因廠商多於一月發放年終獎金及績效獎金。
不過，扣除物價漲幅後，一月實質經常性薪資三萬七六三二元，年減○．八六％，且不如二○○○年的三萬八四○四元，薪資成長追不上物價上漲速度，實質薪資倒退十七年。
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