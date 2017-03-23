林美珠︰地方疑難雜症 四月函釋
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部長林美珠昨邀約六都勞動局長會面，也提到「一例一休」新制產生的問題；林美珠承諾，除了已規範在施行細則修正草案中的解決方案，如果地方認為規範還不夠清楚，可再提出，勞動部會盡可能在四月以函釋說明。
勞動部綜合規劃司司長王厚誠會後轉述，六都局長昨都親自出席，反映問題包含休息日加班時數計算、休息日排班請假適法問題等。會中達成共識，有關勞基法修法後的疑難雜症，如果在施行細則修正草案中未能解決，地方政府可再提出，勞動部將在四月函釋回覆。
新北市勞工局長謝政達建議，透過同業公會等組織針對各行業分別召開說明會，解決不同行業面臨的困難；林美珠回應已會同其他部會進行中。
四月輔導期 七月檢查期
此外，新制上路訂四月起為輔導期，勞動部規劃臨場輔導、集體輔導和申請輔導三種機制，近日會與地方溝通實際做法；七月進入檢查期後，若遇到高危險性行業或接到勞工申訴，都會依法處理，若是業者不清楚新制規定，會加強輔導，中央也會與地方再討論分工。
王厚誠說，「勞工行政首長聯繫會報」是例行會議，去年起六都就與其他縣市分開舉辦，除了昨天這場，下一場安排其他縣市勞動局處首長四月到勞動部開會，接下來還會有所有縣市勞工行政首長兩天一夜大會。
指連續上班24天 極端情況
另對外界質疑，「四週彈性工時」可能出現連續上班廿四天，勞動部卻認為不違法。林美珠昨在立法院坦言這是極端的情況，但確實有可能出現；她強調，制度早在一九九六年就有，當初是因應部分行業的特殊需求，特別是服務業需要彈性排班，不過即使行業獲得納入，事業單位也要經工會或勞資會議通過，且最後還要徵得勞工本人同意，希望勞工注意自己的權益，雇主也要疼惜勞工，讓勞雇互蒙其利，這不是「血汗條文」，應檢視個別作法。
立委也質疑勞基法去年修法通過強制規定，排班制輪班至少應休息十一小時，但行政部門遲遲未宣布實施時間，最後通過臨時提案，要求勞動部兩個月內應將方案送行政院。
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