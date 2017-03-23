南投擬訂自治條例 輔導取代裁罰
2017-03-23
〔記者陳鳳麗／南投報導〕上週對一例一休問題開第一槍，嗆擬不執法的南投縣長林明溱昨再投出風向球，他說，將先以訂定自治條例方式，在中央未修法前，以輔導方式取代檢查和裁罰。
南投縣府昨起邀集縣內企業主針對一例一休進行座談，聽取意見，再彙整後送中央參考，昨首場主要是針對「公部門」的雇主。
包括埔里鎮公所等公部門，都對無力負擔加班費，且假日動員公部門人力，參與活動大受影響而大吐苦水。
林明溱也在會中表示，面對一例一休，從鄉鎮到縣政府，因為財政困難，壓力極大，而對於機關工友、技工及臨時人員加班費問題，縣府將建議中央排除公部門勞工適用之規定。
林明溱昨在座談會前受訪時透露，南投縣的企業規模，觀光業多，有特殊的屬性，一例一休在縣內的確窒礙難行，因此分三場座談聽取意見，除把意見提交中央作為修法參考，也將儘快在勞基法下，以訂定自治條例的方式，讓運作能順暢一點。其中對公部門、一般企業會有不同的處理原則。
縣府社會勞動處則表示，縣長所謂自治條例的方式，指的是南投縣的檢查處理原則，而該原則主要是依據勞動部的「勞動基準法修正之監督及檢查處理原則」第七點來辦理，即主管機關得就其轄區產業特性與需求採取適宜的行政作為。
在該原則之下，不排除中央六月底未修法前，為產業執行順利，將繼續輔導，暫不進入檢查和裁處的階段。
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