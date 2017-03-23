加班費、休息都沒增加 六成七勞工不滿新制
2017-03-23
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動基準法「一例一休」實施將滿三個月，最新調查發現，人事成本提高的企業超過六成考慮提高價格；但就勞工的感受來說，絕大多數勞工加班費、休息時間都沒有增加，高達六成七勞工對一例一休不滿意，企業不滿的更達七成七。
六成六企業人事成本增加
《yes123求職網》調查「第二季景氣暨勞動市場趨勢」，六十六％受訪企業今年第一季人事成本比上季增加，三成一持平；在成本提高的公司中，有六成四考慮調高產品或服務售價。另有四成六的公司反映有排班休假問題。
對勞工來說，一例一休上路後，加班費真的「看得到，也吃得到」嗎？調查顯示，有兩成一受訪勞工表示每月加班費反而減少，增加的只有九．五％。
「平均每月休息時間」則有一成九增加，七．四％減少，其餘沒什麼變化；但相形之下，有四成「平均每月生活開銷」卻增加了，五成五持平。
整體而言，受訪勞工滿意新制的只有三成三，不滿意的比例高達六成七。
調查也發現，受訪企業展望第二季景氣，有三成六樂觀，悲觀的只有一成五，五成一受訪企業計畫加薪；七成六打算第二季將徵才。
《yes123求職網》發言人楊宗斌解讀，四分之三企業打算第二季徵才，代表勞動市場「季節性調整」，也是宣告畢業前的校園徵才季啟動。
但一例一休影響下，讓兼差、部分工時職缺攀升，因此整體給薪水準也較上一季明顯下滑。
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